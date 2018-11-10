11 ноября Беларусь отмечает международный день энергосбережения





В целях привлечения внимания общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии Республика Беларусь 11 ноября 2008 г. поддержала и присоединилась к празднованию международного Дня энергосбережения.

Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран. В международный День энергосбережения во всех странах, где отмечается этот праздник, проходят мероприятия, главная задача которых - информировать людей о важности эффективного использования энергоресурсов, о способах энергосбережения и существующих возможностях использования возобновляемых источников энергии. Республика Беларусь не является исключением и с первых лет празднования данного дня присоединилась к этому мероприятию.

Работа в данной сфере проводится в Республике Беларусь уже более 20 лет и является условием устойчивого развития экономики и повышения энергетической безопасности страны.

По энергоемкости ВВП (макроэкономический статистический показатель, который характеризует уровень потребления ТЭР, приходящихся на единицу ВВП) Республика Беларусь достигла уровня ряда развитых стран со сходными климатическими условиями. К примеру, сравнялась с Финляндией и опередила Канаду.

В отраслях народного хозяйства внедряются энергоэффективные технологии, энергосберегающие оборудование и материалы, развиваются менее энергоемкие производства, создаются новые и модернизируются действующие производства. Реализуются социальные проекты, в том числе в рамках международного сотрудничества.

Интенсивно развивается использование возобновляемых источников энергии. В Гродненской области доля местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе за последние 10 лет возросла с 4,2% до 13,4%.

Экономить энергоресурсы – значит быть современным, образованным гражданином, думающим о процветании своей страны, о благополучии и здоровье своей семьи.