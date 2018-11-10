ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

11 ноября Беларусь отмечает международный день энергосбережения

11.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

11 ноября Беларусь отмечает международный день энергосбережения

В целях привлечения внимания общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии Республика Беларусь 11 ноября 2008 г. поддержала и присоединилась к празднованию международного Дня энергосбережения.

Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран. В международный День энергосбережения во всех странах, где отмечается этот праздник, проходят мероприятия, главная задача которых - информировать людей о важности эффективного использования энергоресурсов, о способах энергосбережения и существующих возможностях использования возобновляемых источников энергии. Республика Беларусь не является исключением и с первых лет празднования данного дня присоединилась к этому мероприятию.

Работа в данной сфере проводится в Республике Беларусь уже более 20 лет и является условием устойчивого развития экономики и повышения энергетической безопасности страны.

По энергоемкости ВВП (макроэкономический статистический показатель, который характеризует уровень потребления ТЭР, приходящихся на единицу ВВП) Республика Беларусь достигла уровня ряда развитых стран со сходными климатическими условиями. К примеру, сравнялась с Финляндией и опередила Канаду.

В отраслях народного хозяйства внедряются энергоэффективные технологии, энергосберегающие оборудование и материалы, развиваются менее энергоемкие производства, создаются новые и модернизируются действующие производства. Реализуются социальные проекты, в том числе в рамках международного сотрудничества.

Интенсивно развивается использование возобновляемых источников энергии. В Гродненской области доля местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе за последние 10 лет возросла с 4,2% до 13,4%.

Экономить энергоресурсы – значит быть современным, образованным гражданином, думающим о процветании своей страны, о  благополучии и здоровье своей семьи. 

 

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях привлечения внимания общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии Республика Беларусь 11 ноября 2008...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске отказались от строительства двухуровневой развязки на Ташкентской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика