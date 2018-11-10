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Спастись любой ценой, или Кто выскочит из зоны вылета. Анонс третьего дня 28 тура ЧБ

11.11.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
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9 ноября стартовал 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Городее динамовцы Бреста проиграли с минимальным счетом и за два тура до финиша на пять очков отстают от четвертого места.

Все идет к тому, что амбициозный клуб из Бреста закончит чемпионат на позиции хуже, чем в прошлом году. Победив, конечно, в медийном пространстве.


Надежда на Европу растворилась в белорусском тумане… Фото: ФК «Динамо» (Брест)

После побед минского «Динамо» и «Витебска» обострилась борьба за серебро. «Шахтер» временно опустился на четвертое место. Напомним, что матч «горняков» против БАТЭ перенесен на 21 ноября.

Любая ничья или поражение могут перемешать места команд в борьбе за медали. Этим и будут интересны оставшиеся туры.

А в подвале турнирной таблицы своя жара. Два клуба находятся в зоне вылета, хуже всего дела обстоят у «Днепра», руководство которого уволило украинского тренера Сергея Литовченко. Могилевский клуб 11 ноября приедет в Минск, чтобы сразиться с другим аутсайдером — «Торпедо». Для минчан этот матч очень важен в плане выживания в элите.

За всеми играми тура в прямом эфире можно смотреть на VOKA.TV.

11 ноября зрители увидят два сражения:

«Торпедо» (Минск) — «Днепр», 14.00;

«Торпедо-БелАЗ» — «Луч», 16.00.

Положение в чемпионате после второго дня 28-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 27 22 3 2 48 18 69
2 Динамо (Минск) 28 16 9 3 35 17 57
3 ФК Витебск 28 17 5 6 43 19 56
4 Шахтер 27 16 7 4 36 14 55
5 Торпедо-БелАЗ 27 15 5 7 32 16 50
6 Динамо (Брест) 28 13 9 6 49 29 48
7 Неман 28 11 7 10 29 28 40
8 ФК Слуцк 28 11 3 14 26 33 36
9 ФК Городея 28 8 7 13 29 32 31
10 ФК Минск 28 7 9 12 33 36 30
11 ФК Гомель 28 7 6 15 15 33 27
12 Ислочь 28 6 9 13 16 35 27
13 ФК Смолевичи 28 5 8 15 20 36 23
14 Луч 27 4 10 13 22 39 22
15 Торпедо (Минск) 27 5 6 16 17 36 21
16 Днепр 27 3 7 17 15 44 16

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Минское "Торпедо" сегодня сыграет против "Днепра", а "Луч" против "Торпедо-БелАЗ".
 
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