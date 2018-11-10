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Спастись любой ценой, или Кто выскочит из зоны вылета. Анонс третьего дня 28 тура ЧБ
9 ноября стартовал 28-й тур
Все идет к тому, что амбициозный клуб из Бреста закончит чемпионат на позиции хуже, чем в прошлом году. Победив, конечно, в медийном пространстве.
После
Любая ничья или поражение могут перемешать места команд в борьбе за медали. Этим и будут интересны оставшиеся туры.
А в подвале турнирной таблицы своя жара. Два клуба находятся в зоне вылета, хуже всего дела обстоят у «Днепра», руководство
За всеми играми тура в прямом эфире можно смотреть на
11 ноября зрители увидят два сражения:
«Торпедо» (Минск) — «Днепр», 14.00;
«Торпедо-БелАЗ» — «Луч», 16.00.
Положение в чемпионате после второго дня 28-го тура:
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Минское "Торпедо" сегодня сыграет против "Днепра", а "Луч" против "Торпедо-БелАЗ".
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