Спастись любой ценой, или Кто выскочит из зоны вылета. Анонс третьего дня 28 тура ЧБ

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9 ноября стартовал 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В Городее динамовцы Бреста проиграли с минимальным счетом и за два тура до финиша на пять очков отстают от четвертого места.

Все идет к тому, что амбициозный клуб из Бреста закончит чемпионат на позиции хуже, чем в прошлом году. Победив, конечно, в медийном пространстве.



Надежда на Европу растворилась в белорусском тумане… Фото: ФК «Динамо» (Брест)

После побед минского «Динамо» и «Витебска» обострилась борьба за серебро. «Шахтер» временно опустился на четвертое место. Напомним, что матч «горняков» против БАТЭ перенесен на 21 ноября.

Любая ничья или поражение могут перемешать места команд в борьбе за медали. Этим и будут интересны оставшиеся туры.

А в подвале турнирной таблицы своя жара. Два клуба находятся в зоне вылета, хуже всего дела обстоят у «Днепра», руководство которого уволило украинского тренера Сергея Литовченко. Могилевский клуб 11 ноября приедет в Минск, чтобы сразиться с другим аутсайдером — «Торпедо». Для минчан этот матч очень важен в плане выживания в элите.

За всеми играми тура в прямом эфире можно смотреть на VOKA.TV .

11 ноября зрители увидят два сражения:

«Торпедо» (Минск) — «Днепр», 14.00;



«Торпедо-БелАЗ» — «Луч», 16.00.



Положение в чемпионате после второго дня 28-го тура:

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