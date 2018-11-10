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"Выкармливание котенка можно сравнить с появлением младенца в семье". Добрые истории спасения животных

11.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Что должно быть в письме?

  1. Кличка животного и история о том, как оно появилось в вашей жизни. Расскажите, что у него за характер, какие его привычки до сих пор приводят вас в восторг (или ужас) и почему именно он — лучший друг на свете.
  2. Качественные фотографии вашего друга.

До наступления тепла (то есть до марта) мы будем публиковать ваши истории на LADY и в наших соцсетях.

Сегодня ловите первые истории (если в этом выпуске вы не нашли свою — без паники! мы выдаем их дозированно, чтобы уберечь мимиметры) и новые полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

«Маленькие комочки с лёгкостью умещались в ладошку и тихо-тихо пищали. Их было пятеро»

— Маленький пушистый комочек по имени Масяня появился в нашем доме всего 3 месяца назад, но успел полюбиться и стать частью нашей семьи. Она настолько необыкновенная и удивительная кошечка, что мы каждый день открываем в ней всё новые и новые грани кошачьего характера!


Масяня (или просто Мася, как мы её называем) появилась в нашей квартире незапланированно и не одна. Так вышло, что я и мой супруг в социальных сетях отслеживаем и посильно участвуем в деятельности ПГБОО «Защита животных» нашего города. В тот день, пролистывая новостную ленту, я наткнулась на пост, мимо которого я просто не могла пройти.

Информация гласила: возле дома N по улице П. кто-то выбросил под забор новорождённых котят, ещё слепых. Кошки рядом не оказалось. Зная, как у нас обходятся с животными, я не сомневалась, что это дело рук человека, который таким образом попытался избавиться от ненужного приплода.

Поскольку я ещё находилась на работе, несколько часов мы следили за судьбой бедных малюток. К сожалению, кормящей кошки не нашлось, малыши лежали на траве в одиночестве, брошенные и обречённые на долгую и мучительную смерть.

В голове крутилось много сомнений и страхов: что с ними делать? Как ухаживать? Справимся ли мы? Мой муж развеял все сомнения и фактически сказал: «Забираем».

В темноте, ночью, при свете телефонного фонарика мы искали в траве котят и нашли их лежащими на тряпичном пакете. Рядом с ними лежал шприц с молочком — видимо, их пытались накормить. Маленькие комочки с лёгкостью умещались в ладошку и тихо-тихо пищали. Их было пятеро.

Опыта в выкармливании таких малюток у нас не было. Слава Богу, в наш информационный век на просторах интернета можно найти всё что нужно! Что-то мы вычитали на многочисленных форумах, что-то подсказали люди, которые уже сталкивались с подобной ситуацией. Вооружившись пипетками, шприцами, молочной смесью и соорудив им гнёздышко с помощью коробки и полотенец, мы принялись растить малышей.


Скажу читателям сразу — нелёгкая это работа… Каждые два-три часа нужно кормить малюток, и ночью, и днём. Мы дежурили по очереди, вставали по будильнику — но кормили. Через два дня нашлись помощники: две чутких и удивительно добрых женщины предложили свою помощь в выкармливании и забрали по парочке малышей. Так у нас осталась одна Масяня.

Выкармливание котёнка можно сравнить с появлением младенца в семье: котёнок тоже плачет (по-своему, конечно), у него тоже бывают кишечные колики. Но если ребёнок ходит в туалет вполне себе самостоятельно, в подгузник, то котёнок этого сделать не может — попросту не умеет, и ему нужно помогать. Методом проб и ошибок, бесконечными звонками и визитами к ветеринару, медленно, но верно мы растили маленького кошачьего детёныша. И вырастили!

Этому чуду сейчас 3 месяца. Масяня исправно ходит в лоток, пользуется когтеточкой. Правда, очень сильно гоняет нашу старшую кошку Марусю, постоянно пытается укусить её за хвост!


Наша Мася очень ручная — наверное, потому что выросла у нас на руках. Она очень любит, положив голову к тебе на плечо, нежно мурлыкать и «целовать» (облизывать) щёки и нос. В последнее время проявляет чудеса любопытства и скалолазания: по кухонным шуфлядкам пытается забраться на столешницу, а также вполне неплохо открывает комод с одеждой и лежит на выглаженном белье.

Особую любовь Масяня питает к ниткам для вязания — так и норовит утащить куда-нибудь клубок! Причём шуфлядку с нитками открывает так же самостоятельно, как и комод. Мы, конечно, пытались противиться, но тщетно: шуфлядка снова открывается, и очередной моток ниток оказывается в зубах нашей Масяни.

К слову, оставшиеся четверо котят — братиков и сестричек Масяни — тоже выросли и нашли свой дом!

К этой истории вы можете отнестись по-разному: кто-то улыбнётся, кто-то подумает, что у нас не в порядке с головой. Но я хочу сказать одно: сотни, а то и тысячи животных скитаются по городу, брошенные и одинокие. Они тоже хотят кушать и тоже хотят жить. Бездомное животное не виновато в том, что у него нет дома. В существовании бездомных животных виноват человек.

Разумеется, мы не сможем спасти всех… Но ведь кого-то сможем! Легко пройти мимо, сложно — не спать ночами, колоть уколы, выхаживать. Но, поверьте, ваша любовь к животному — будь то кот, собака, или даже хомячок — вернётся к вам ещё большей любовью!

«Арина предпочитает, чтобы дома был чистый пол: когда замечает соринку на полу, ей это не нравится»

— У нас в семье есть кошка, зовут ее Ариша, вернее, ее правильнее называть «Мисс Ариша». Это все из-за ее характера.


Ей уже около четырех лет, мы ее взяли еще котенком. В детстве она была ласковая, любила играть… Но когда стала подрастать, тут-то характер и раскрылся.

Ариша не любит много внимания, она предпочитает заниматься тем, чем считает нужным, и погладить ее практически не удается. Она всегда грациозна и спокойна. Редко мяукает, даже когда очень голодна. Когда пришло время ужина, она садится около тарелки и своим взглядом намекает, мол, «пора бы покормить меня». Она весьма умна и, глядя на нашу семью, предпочитает пить только из стеклянной кружки, а еще никогда не будет есть из грязной посуды. Да и вообще она предпочитает, чтобы дома был чистый пол: когда замечает соринку на полу, всегда подходит к ней, и даже по взгляду понятно, что ей это не нравится и пора бы пропылесосить.


Ариша не одобряет.

Еще она понимает, когда ее фотографируют, и прекрасно позирует. Уверена, что ей это нравится: такое ощущение, что она понимает, как хороша. Но обычно разрешает сделать только пару фото, а потом может укусить. Да… она кусается. Может дать лапу, только не с хорошими намерениями, а с когтями, чтобы лишний раз не беспокоили.

Она у нас принцесса! Молока не пьет, сметану не ест, только самые хорошие корма и иногда самую вкусную ветчину, которую мы кладем по утрам на бутерброд. Она клевая, уверенная в себе дама, которая не даст себя в обиду.


Мы надеемся, что она нас тоже очень любит! Хотя… конечно, любит, а если бы не любила, давно бы уже всех закусала.

Они все еще ищут дом:

Котики из прошлого выпуска благодаря вам уже разъехались по домам, а вот Чарлику удача не улыбнулась. Мальчик кочует по временным передержкам, к которым привязывается всем сердцем, и очень ждет, когда за ним придет настоящий хозяин.

Чарли


История этой красивой, веселой и доброй собаки началась у 15-этажного бизнес-центра, где большинству было все равно, что на глазах у всех умирает сбитая машиной собака.
Только на третьи сутки мальчику, который к этому моменту уже мало что понимал от боли и заработал бронхит под дождем, удалось оказать помощь.

У Чарли была сломана седалищная кость, которая к тому же защемила нервное окончание. Ветеринар сказал, что он герой, который выдержал невероятную боль.


Сейчас и операция, и восстановление после нее позади: Чарли здоровый, умный, очень игривый и молодой (около года) пес, который обожает людей и жизнь. Это собака для долгих совместных прогулок по парку, для «обнимашек», для обучения командам (он все схватывает на лету) и для компании вашему питомцу — и с собаками, и c котами он ладит просто замечательно. Пока пес находится на временной передержке.

Кого мы ищем:

  • ответственного человека, который не допустит, чтобы собака снова оказалась на улице и ее жизни угрожала опасность; того, кто понимает необходимость прививок, кастрации и не одобряет так называемый «самовыгул»;
  • человека, у которого есть опыт жизни с животными (то есть погрызенный ботинок не станет причиной для отказа от собаки) и готовность уделять время воспитанию нового друга.


Если вы готовы к знакомству с Чарли, будем рады вашему звонку:

Телефон: +375 44 598−86−68 — Полина.

Котенок из Гомеля


Котенок, примерно трех-четырех месяцев, ищет дом в Гомеле. Его подбросили в подъезд даже без подстилки. У девочки пушистая темно-серая шерстка, она очень озорная, любит играть, тянется к людям, ласковая. Ее сводили на осмотр к ветеринару: кошечка здорова, стоит только прокапать глазки. Все витамины и капли уже купили. Она на передержке и очень ждет своего будущего хозяина! Котенка готовы привезти в Минск, если найдется желающий взять его.


Открыть/скачать видео (360.83 КБ)

Контакт:

Татьяна Юрьевна +375298475003

Лаки, которую сбросили с четвертого этажа


Маленькую собачку сбросили Евгении под ноги с четвертого этажа. Собака сломала две бедренные кости, позвоночник остался цел. Хозяйка сказала, что собаку усыпит, ведь операция стоит 1000 рублей. Евгения забрала собаку себе и сделала операцию. Деньги помогли собрать знакомые и ученики Евгении, по профессии преподавательницы биологии.

Пока Лаки живет в доме, в котором кроме нее живут кошка и собака. Со всеми ладит, играет, не огрызается. А также составляет чудесную компанию внучке, которой скоро два годика. Лаки очень ласковая, игривая и сообразительная. Ей уже сделали первую прививку и свой паспорт, в котором не заполнена первая страница с указанием имени хозяина.


Так много людей помогли ей вновь стать полноценной собакой, что среди вас обязательно должен найтись неравнодушный к ее судьбе человек.


Эта девочка станет прекрасной семейной собачкой, которая составит компанию вашим деткам или просто станет самым преданным и лучшим другом.

Звоните:

+375 29 324 52 83 Евгения
+375 29 394 67 28 Мария

Маджелина

Воскресенье, утро. Звонок в домофон волонтеру «ЗООшанса» Татьяне: «Это, видимо, вам там коробку принесли с котиком…" — говорит соседка. Татьяна спускается — возле подъезда стоит большая коробка, упакованная в целлофан, а сверху приклеена записка: «Таня, заберите».


Перепуганное животное… Люди, кто смог так поступить со своим питомцем?

Красотку назвали Маджелина. У нее богатейший редкий окрас — тигровый черный дым, метис британца.


Выразительный, глубокий взгляд янтарных глаз! Смотрит вглубь тебя и спрашивает: «А ты кто? Какой ты?». Маджи умная, настоящая кошка. Вот такая, о которой легенды пишут и сказки рассказывают. И гордая, и независимая, и добрая, и игривая, и нежная, и самостоятельная, и аккуратистка! Если вы ее поняли, она станет вашим другом навсегда.


Маджи чуть больше года, стерилизована, вакцинирована.

Контакт:

+375 29 565−46−96 — Татьяна.

Виолетта

Эта замечательная мурчалка была спасена из неблагополучной семьи. Кошечке около двух лет, воспитана, стерилизована.


Виолетта — кошка-сплюшка. Само спокойствие и деликатность. Бывает в двух состояниях — или спит, или скачет и играет. Еще на подоконнике любит лежать и в окно смотреть. Желательно на мягонькой подушке. Умеет строить изумлённые глазки и показывать язык!


Часто Виолетка садится рядом, обвивает хвостом руку и трется головой о колени, просит внимания и ласки. У кого никогда не было собаки, получите — мини-тиграша будет ходить за вами, как хвостик, спать рядышком, прижимаясь мягоньким бочком, мурча и обнимая.

А как она по-детски просится на ручки… Её косящим глазкам невозможно отказать.


Звоните!

+375 29 689−11−93 Виктория.

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Организуя стерилизацию бездомных кошеки собак, волонтеры сокращают рождение котят и щенков, из которых 90% гибнет на улице. Ведь пристроить в добрые руки столько животных нельзя. Только представьте: за год одна кошка и ее потомство приносят 70 котят, и каждая выжившая кошка через год принесет еще по 70 котят. С такой прогрессией справиться гуманным способом может только стерилизация.

Именно она помогла цивилизованным европейским странам в решении проблемы с бездомными животными.

В 2018 году силами помощников «ЗООшанса» кастрировано 1518 кошек и собак. Ручным и бывшедомашним животным нашли передержки и новые семьи; диких кошек после обработки и лечения выпустили в привычное место обитания.

С 2017 года зоозащитники предлагают внести дополнение в действующее постановление Министерства ЖКХ от 20 апреля 2005 года № 16, которым утвержден перечень работ по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных средств.

В числе работ под пунктом 54 значится «отлов бешеных и безнадзорных животных, диких зверей, оказавшихся в черте населенного пункта, транспортировка, содержание и (или) уничтожение».

Эту фразу мы хотим дополнить словами «реабилитация перспективных безнадзорных животных», что включает в себя вакцинацию, стерилизацию и кинологическую подготовку идущих на контакт с человеком здоровых молодых безнадзорных животных.

В чем польза стерилизации для питомца:

  • процедура продлевает животному жизнь и благоприятно влияет на здоровье;
  • снижает агрессию, положительно влияет на характер питомца;
  • кастрированные животные не метят территорию;
  • помогает устранить проблемы, возникающие в период течки;
  • кастрированные животные реже убегают, не ввязываются в драки, послушны. У хозяев не возникает проблем с вывозом животных на дачу и распределением потомства в конце «дачного сезона».

В чем польза стерилизации для общества

  • на решение проблемы ненужных животных идут деньги налогоплательщиков;
  • бесконтрольное размножение — одна из причин появления стай бродячих зверей;
  • ГП «Фауна города» не справляется с потоком никому не нужных животных, по истечении пяти дней их усыпляют.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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