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Российский транзит через Беларусь занимает около 80%

11.11.2018 08:59 — Разное | Партизан  
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Объем следующего через Беларусь транзита за девять месяцев этого года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщили в Государственном таможенном комитете.

В ГТК проинформировали, что более 80% транзита составляют российские товары, и ежегодно объемы растут, пишетthinktanks.by
Объем транзитных товаров, следующих через Беларусь, за девять месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего увеличился на 18%.  В количественном выражении это составило 49,5 млн. тонн товаров. 

Следует отметить, что более 80% транзита составляют российские товары, при чем и эти объемы с каждым годом существенно увеличиваются. Если в прошлом году за указанный период проследовало порядка 36 млн. тонн, то в этом данная цифра возросла на 20% и составила свыше 43 млн. тонн.


Данный факт позволяет констатировать, что транзитный потенциал нашей республики постоянно увеличивается, в том числе и за счет работы, направленной на ускорение проведения таможенных операций.


 
 
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Объем следующего через Беларусь транзита за девять месяцев этого года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщили в Государственном...
 
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