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Российский транзит через Беларусь занимает около 80%
Объем следующего через Беларусь транзита за девять месяцев этого года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщили в Государственном таможенном комитете.
В ГТК проинформировали, что более 80% транзита составляют российские товары, и ежегодно объемы растут,
Объем транзитных товаров, следующих через Беларусь, за девять месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего увеличился на 18%. В количественном выражении это составило 49,5 млн. тонн товаров.
Следует отметить, что более 80% транзита составляют российские товары, при чем и эти объемы с каждым годом существенно увеличиваются. Если в прошлом году за указанный период проследовало порядка 36 млн. тонн, то в этом данная цифра возросла на 20% и составила свыше 43 млн. тонн.
Данный факт позволяет констатировать, что транзитный потенциал нашей республики постоянно увеличивается, в том числе и за счет работы, направленной на ускорение проведения таможенных операций.
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Объем следующего через Беларусь транзита за девять месяцев этого года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщили в Государственном...
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