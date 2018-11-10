Английского журналиста наградили за статью об уроженце Слонима, причастном к Холокосту

Журналист работал с исследователем Холокоста Стивеном Анкьером. Саутхолл показал, что Хржановский (о нем писала «ГС» в марте 2018 года) был участником убийства в военное время 30 мирных людей в своем родном городе Слониме.













Хржановский стал первым человеком в Великобритании, в отношении которого в Германии будет проведено расследование за его предполагаемую роль во Второй мировой войне. Следствие закончилось, когда Хржановский умер в прошлом году в возрасте 96 лет. Он не подозревал, что полиция готовит обыск его дома.





После обнаружения и подтверждения доказательств причастности Хржановского к преступлениям Саутхолл и Анкьер попросили передать свои документы немецким прокурорам. Судьи постановили, что что любой, кто служил в нацистском подразделении, теперь может быть привлечен к уголовной ответственности, до тех пор пока обвинение в убийстве не аннулировано.





Саутхолл готовил материал о Хржановском два года. Он брал интервью у пасынка Хржановского Джона Кингстона. Пасынок в 1990-х годах впервые предупредил британскую полицию о роли отчима в войне, он в том числе основывался на историях, рассказанных Хржановским в молодости. Кингстон даже приезжал в Беларусь, в Слоним, чтобы опросить местных жителей. После допроса Хржановского прокуроры решили, что доказательств для передачи дела в суд недостаточно.





Послевоенный судебный процесс над комендантом Слонима Герхардом Эрреном в Гамбурге в 1974 году показал, как некоторые лица из вспомогательных подразделений участвовали в казнях. Саутхолл работал с 20 исследователями в нескольких странах и нашел доказательства связи Хржановского с казнями. Анкьеру удалось найти у источника в Минске реестр из 116 местных полицейских, которые в Слониме расстреливали мирных жителей в ямах смерти. Имя Хржановского было в списке, несмотря на то, что он всегда утверждал, что он был «просто охранником».









Хржановский попал в Великобританию как военнопленный. Однако далее он присоединился к силам союзников





BBC не нашла прямых доказательств, связывающих Хржановского с военными преступлениями.

Тем не менее репортаж Саутхолла показал, что у Германии есть незавершенные дела по преследованию нацистских коллаборационистов».





Саутхолл сказал, что ключевым вопросом было то, почему дело не дошло до суда в 1990-х годах, когда имелось достаточно убедительных доказательств. «У них даже были свидетельства очевидцев, собранные бывшим корреспондентом BBC по внутренним делам Джоном Сильверманом, который утверждал, что Хржановский расстреливал заключенных на местах казни. Я попросил помочь доктора Стивена Анкьера найти новые доказательства в архивах бывшего Советского Союза».









Саутхолл: «Мы никогда не узнаем правды о роли Хржановского во время войны, но то, что Федеральный верховный суд Германии разрешил прокурорам начать уголовное расследование против Хржановского, означает, что теперь следователи имеют больше данных о тех, кого они могут преследовать в судебном порядке».



