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Английского журналиста наградили за статью об уроженце Слонима, причастном к Холокосту

11.11.2018 08:46 — Разное | Партизан  
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Материал репортера BBC Shropshire побудил лучших немецких прокуроров начать расследование в отношении английского пенсионера из Телфорда, уроженца Слонима Станислава Хржановского за его предполагаемую роль в Холокосте.

Английского журналиста наградили за статью об уроженце Слонима, причастном к Холокосту
Ник Саутхолл с микрофоном
Журналист работал с исследователем Холокоста Стивеном Анкьером. Саутхолл показал, что Хржановский (о нем писала «ГС» в марте 2018 года) был участником убийства в военное время 30 мирных людей в своем родном городе Слониме. 



Хржановский стал первым человеком в Великобритании, в отношении которого в Германии будет проведено расследование за его предполагаемую роль во Второй мировой войне. Следствие закончилось, когда Хржановский умер в прошлом году в возрасте 96 лет. Он не подозревал, что полиция готовит обыск его дома. 

После обнаружения и подтверждения доказательств причастности Хржановского к преступлениям Саутхолл и Анкьер попросили передать свои документы немецким прокурорам. Судьи постановили, что что любой, кто служил в нацистском подразделении, теперь может быть привлечен к уголовной ответственности, до тех пор пока обвинение в убийстве не аннулировано. 

Саутхолл готовил материал о Хржановском два года. Он брал интервью у пасынка Хржановского Джона Кингстона. Пасынок в 1990-х годах впервые предупредил британскую полицию о роли отчима в войне, он в том числе основывался на историях, рассказанных Хржановским в молодости. Кингстон даже приезжал в Беларусь, в Слоним, чтобы опросить местных жителей. После допроса Хржановского прокуроры решили, что доказательств для передачи дела в суд недостаточно. 

Послевоенный судебный процесс над комендантом Слонима Герхардом Эрреном в Гамбурге в 1974 году показал, как некоторые лица из вспомогательных подразделений участвовали в казнях. Саутхолл работал с 20 исследователями в нескольких странах и нашел доказательства связи Хржановского с казнями. Анкьеру удалось найти у источника в Минске реестр из 116 местных полицейских, которые в Слониме расстреливали мирных жителей в ямах смерти. Имя Хржановского было в списке, несмотря на то, что он всегда утверждал, что он был «просто охранником». 


Хржановский попал в Великобританию как военнопленный. Однако далее он присоединился к силам союзников 

BBC не нашла прямых доказательств, связывающих Хржановского с военными преступлениями. 
Тем не менее репортаж Саутхолла показал, что у Германии есть незавершенные дела по преследованию нацистских коллаборационистов». 

 Саутхолл сказал, что ключевым вопросом было то, почему дело не дошло до суда в 1990-х годах, когда имелось достаточно убедительных доказательств. «У них даже были свидетельства очевидцев, собранные бывшим корреспондентом BBC по внутренним делам Джоном Сильверманом, который утверждал, что Хржановский расстреливал заключенных на местах казни. Я попросил помочь доктора Стивена Анкьера найти новые доказательства в архивах бывшего Советского Союза». 


Саутхолл: «Мы никогда не узнаем правды о роли Хржановского во время войны, но то, что Федеральный верховный суд Германии разрешил прокурорам начать уголовное расследование против Хржановского, означает, что теперь следователи имеют больше данных о тех, кого они могут преследовать в судебном порядке».


 
Теги: Минск
 
 
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Материал репортера BBC Shropshire побудил лучших немецких прокуроров начать расследование в отношении английского пенсионера из Телфорда, уроженца Слонима Станислава...
 
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