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В Минске на месте яблоневого сада хотят сделать парк с канатной дорогой

11.11.2018 08:33 — Разное | Партизан  
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Администрация Фрунзенского района проводит общественное обсуждение экологического доклада по стратегической экологической оценке «Градостроительного проекта детального планирования части рекреационной зоны 333 ЛР в районе улиц Горецкого — Рафиева».


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Самое интересное в этом докладе — предложение сделать на базе яблоневого сада парк. Подробнее читайте в материале realty.tut.by.

Часть бывшей деревни Сухарево, которая стала площадкой для многоквартирной застройки
Участок, который вошел в границы проектирования, расположен в границах улиц Горецкого — Рафиева. Когда-то здесь была деревня Сухарево с одноименным болотом, красивым ландшафтом и огромным яблоневым садом. В 1998 году деревня вошла в черту Минска, а частный сектор начал потихоньку сдавать свои позиции перед многоквартирной застройкой.

Пунктиром обозначены границы проектируемой территории. Изображение: fr.gov.by
За последние десять лет за яблоневым садом вырос целый микрорайон, а градостроители задумались над благоустройством зеленой территории.

Территорию яблоневого сада градостроители предлагают переделать в парк, с благоустроенными пешеходными и велодорожками, спортивными площадками и беседками. В качестве экологического транспорта предлагают сделать канатную дорогу.

Также архитекторы предлагают сохранить в естественном состоянии болото Сухарево в районе улицы Рафиева с сопредельными территориями, участок с уникальным рельефом и растительностью (дуб черешчатый) в районе ДС «Юго-Западная».



Общественное обсуждение экологического доклада по СЭО проекта: «Градостроительный проект детального планирования части рекреационной зоны 333 ЛР в районе улиц Горецкого — Рафиева» продлится до 8 декабря 2018 года.


Замечания и предложения по проекту можно направить организаторам общественного обсуждения, администрации Фрунзенского района с пометкой «общественное обсуждение» по адресу: 220 073, г. Минск, ул. Кальварийская, 39 (электронный адрес: frun.stroi@minsk.gov.by). А также в администрацию Московского района по адресу: проспект Дзержинского, 10 (электронный адрес: mos.stroy@minsk.gov.by).


 
Теги: Минск
 
 
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Администрация Фрунзенского района проводит общественное обсуждение экологического доклада по стратегической экологической оценке «Градостроительного проекта...
 
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