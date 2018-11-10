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"Комета смерти": ночью к Земле подлетел астероид в форме черепа

11.11.2018 08:29 — Разное | Партизан  
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Этой ночью на относительно близком расстоянии от Земли пролетел астероид 2015 TB145, который прозвали Кометой смерти из-за характерной формы, напоминающей человеческий череп. Об этом сообщает портал Space.com.



Астероид 2015 TB145 подошел к нашей планете на расстояние 38 млн. км. Он был открыт три года назад – тогда космическое тело приблизилось к Земле на расстояние 500 тысяч километров.

Ученые уверяют, что астероид "не представляет угрозы для нашей планеты". В следующий раз, как ожидается, он подлетит к Земле достаточно близко лишь в 2082 году. 

 
 
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Этой ночью на относительно близком расстоянии от Земли пролетел астероид 2015 TB145, который прозвали Кометой смерти из-за характерной формы, напоминающей...
 
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