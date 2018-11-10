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Собрать в одном месте и убить: СМИ сообщили о раскрытии в Германии военного заговора

11.11.2018 08:22 — Разное | Партизан  
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Федеральное управление уголовное полиции Германии раскрыло заговор немецких военных с целью «убийства непопулярных политиков». Как в пятницу сообщило немецкое издание Focus, в объединение входили военнослужащие бундесвера, спецназовцы и члены ассоциации элитных солдат Uniter.

Собрать в одном месте и убить: СМИ сообщили о раскрытии в Германии военного заговора
Фото: Hermann J. Knippertz / AP Photo
По информации издания, заговорщики планировали собрать политиков в одном месте и убить их в «день икс». У группы были секретные хранилища оружия и топлива. Также имелся осведомитель в военной контрразведке, который пытался помешать ходу расследования. Он сообщал заговорщикам о предстоящих обысках и развитии дела. Мужчине предъявлены обвинения, его дело рассмотрит Окружной суд Кельна.

Полный список жертв еще не известен, уточняет Focus. Однако среди главных целей числится глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Бартч. По данным Daily Mail, в списке также значились лидер партии Зеленых Клаудия Рот, министр иностранных дел Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук.

 
 
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Федеральное управление уголовное полиции Германии раскрыло заговор немецких военных с целью «убийства непопулярных политиков». Как в пятницу сообщило немецкое...
 
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