Мошенничество, педофилия, скандалы: из истории церкви священника Бондаря

«Крыніца» решил взглянуть поближе на ту Церковь, к которой он себя причисляет, — на Старокатолическую Церковь в Республике Польша. В связи с этим христианский порталрешил взглянуть поближе на ту Церковь, к которой он себя причисляет, — на Старокатолическую Церковь в Республике Польша.





История старокатоличества в Беларуси





Старокатоличество возникла в 1870-х годах с тех католических священников и верующих, которые были не согласны с решениями Первого Ватиканского собора, прежде всего с догматом о безошибочности Папы Римского в вопросах веры и нравственности.





На территории сегодняшней Беларуси, старокатолики начали появляться в начале ХХ века вместе с возникновением в Польше Мариавитской Церкви, которая в 1909 году присоединилась к старокатолической унии. В 1919 году в Польше, частью которой являлась и Западная Беларусь, начала действовать Польская Национальная Католическая Церковь (ПНКЦ). Результатом его деятельности, например, можно считать присоединение в 1927 году к ПНКЦ изгнанного из вильнюсской католической семинарии Адама Юргелевича (1895-1959), который в 1934 году стал старокатолическим епископом. Тем не менее, большого влияния на религиозную жизнь на белорусских землях ни мариавиты, ни старокатолики не имели.





Уже после войны в эмиграции возникли попытки создания Белорусской Старокатолической Церкви. Основателем и теоретиком белорусского старокатолического движения считается Владислав Рыжий-Рижский (1925-1978), исключенный из ватиканского теологического института, который в 1960 году возложил на себя обязанности апостольского визитатора для белорусов-католиков. Сразу несколько старокатолических церквей — Христову Католическую церковь Америки и Европы, Польскую Старокатолическую Церковь в Америке и Европе и в определенное время Белорусскую Ортодоксальную Католическую Церковь — возглавлял бывший священник Константинопольского православного патриархата, а затем после ухода в раскол белорусский митрополит Петр (Журавецкий; 1901-1994) .





Что касается старокатолического прихода в Новогрудке, то он возник в 2005 году. Хотя приход незарегистрирован, он имеет свою часовню, количество его верующих — 15-25 человек. Священника для единственного в Беларуси старокатолического прихода рукоположил в 2012 году православный митрополит Виталий (Кужеватов), предстоятель неканонической Апостольской Православной Церкви из России, которая была основана в 2000 году и зарегистрирована российским Минюстом в 2004-м. В 2012 году сообщество вошла в контакт с польским старокатолическим епископом Мареком Кордзиком, и в 2013-м было принято в сост арокатолической Церкви в Республике Польша.





Что такое Старокатолическая Церковь в Республике Польша?





На сегодняшний день в Польше, по данным Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018, зарегистрированы пять самостоятельных старокатолических Церквей — Старокатолическая Церковь Мариавитов в РП, Польскокатолическая Церковь в РП, Католическая Церковь Мариавитов в РП, Польская Национальная Католическая Церковь в РП и уже упомянутая нами Старокатолическая Церковь в РП. Общая численность их верующих, по состоянию на 2018 год, — 44 217 человек, объединенных в 142 административные единицы, которые обслуживают 118 священнослужителей.









Старокатолическая Церковь в Республике Польша из них наименьшая. Ей принадлежит только 5 приходов, в которых служат 5 священников и к которым принадлежат 254 верующих. Она является одним из осколков Польского Старокатолической Церкви, возникшей в 1931 году. В коммунистические времена Церковь была запрещена, и возродилась только в 1993 году. Современная ее история полна скандалов.





Так, в 2003 году был арестован, а в 2007-м осужден ее первый посткоммунистический предстоятель — епископ Войцех Кольм. Его обвинили в участии в деятельности банды педофилов на Центральном вокзале Варшавы. В 2008 году, уже в тюрьме, он был повторно осужден за то, что в 1994-2000 годах жил с четырьмя 15-летними парнями.





В 2006 году церковные суд отлучил от Церкви епископа Войцеха Кольма, а его место занял бывший генеральный викарий Марек Кордзик, при котором к Старокатоличесой Церкви в РП и присоединился новогрудский приход.





Скандалы в это время, по данным польских СМИ, только возрастали. Происходили рукоположения духовенства без необходимой богословской подготовки, в результате чего священнический сан получали те, кто искал выгоды от принятого посвящения. Церковь неоднократно становилась мишенью СМИ из-за мошенничества, совершенных рукоположенными Мареком Кордзиком священниками. Как, например, при организации «домов престарелых», воспитанники которых сравнивали их с концлагерями, скандалами из сферы нравственности. А в 2014 году даже были задержаны два священника, которые, выдавая себя за римо-католических ксендзов, собирали деньги на святилище в Донецке.





В 2016 году епископ Марек Кордзик умер, а на его место вновь вернулся Войцех Кольм, который после тюрьмы уже успел повторно присоединиться к жизни Церкви. В 2017 году Войцех Кольм рукоположил своим преемником Дариуша Маевского, а сам оставил церковную жизнь.





Интересно, что в разделе об истории церкви на официальном сайте Старокатолической Церкви в РП, фактически вычеркнут период, когда им руководил епископ Марек Кордзик, чего не скажешь об осужденном за педофилию Войцехе Кольме. Также на сайте нет четкого дистанцирования от римо-католических священников: заявляется, что каждый священник имеет «признаваемые католические таинства священства», приводятся цитаты Папы Римского Франциска, который назван «первым среди равных», а сама Церковь декларирует себя католической.





Контактных данных Церкви на сайте, за исключением электронной почты, нет, как и имен священнослужителей и адресов приходов, кроме одного.









«Это выглядело как некая игра или театр»





Krynica.info рассказала одна из его знакомых со времен юности. По ее словам, будущий старокатолический священник интересовался религией и на первый взгляд казался очень религиозным человеком. «Некоторое время он ходил в католический костел, мог что-то сказать на религиозную тему в светской компании. Но с течением времени он начал проявлять все больший интерес к позиционированию себя в качестве священника. У него даже было прозвище «ксендз». Но мне кажется, что никто его всерьез не воспринимал», — отметила собеседница. О личности Дмитрия Бондарярассказала одна из его знакомых со времен юности. По ее словам, будущий старокатолический священник интересовался религией и на первый взгляд казался очень религиозным человеком. «Некоторое время он ходил в католический костел, мог что-то сказать на религиозную тему в светской компании. Но с течением времени он начал проявлять все больший интерес к позиционированию себя в качестве священника. У него даже было прозвище «ксендз». Но мне кажется, что никто его всерьез не воспринимал», — отметила собеседница.





«Все, что он делал, выглядело как некая игра или театр. Он мог появиться в священнической одежде на дискотеке с Библией в руках и сказать: «Мир вам, братья и сестры». И все воспринимали это как некий театр. Если между девушкой и парнем завязывались какие-то отношения, он мог предложить свою услугу обвенчать их. Думаю, что и люди, которые шли на этот якобы обряд, также это всерьез не воспринимали. Но для меня, как для верующего человека, это выглядело немного дико. Он привел нас в якобы часовню, которая содержалась в гараже в частном секторе. На то время он еще точно не имел никакого священного сана. И в этом гараже была вся католическая атрибутика, все, что необходимо для проведения служения. Он провел обряд, а мне стало немножко страшновато, потому что я чувствовала, что он не имеет права это делать», — рассказала знакомая Дмитрия Бондаря.





По ее мнению, его и сейчас никто серьезно не воспринимал как священника. «Это все выглядит, как какой-то театр. Не более того. Не знаю, имеет ли он прихожан, о которых говорят и пишут. Есть ли у него какая-то пастырская работа. Но из того, что было раньше, много не изменилось. Он словно просто легализовал какое-то представление о себе, когда получил рукоположение. В принципе, я не исключаю, что не особенно верующие или религиозные люди, могли не разобраться и довериться ему. Какое-то влияние он мог иметь. Но не думаю, что конструктивное. Из того, что он мог сказать — общие фразы, типа «Мир вам, братья и сестры» и «Любите друг друга». Не более того», — заключила собеседница.





стал героем публикаций в СМИ . Из-за этого Курия католической Гродненской епархии даже выступила с заявлением, подчеркнув его непричастность к Католической Церкви. За него тогда заступился неканонический православный диакон Валентин Тишко. Напомним, старокатолический священник и активист БРСМ Дмитрий Бондарь приобрел свою известность зимой этого года, когда из-за своих эпатажных фото в Instagram. Из-за этого Курия католической Гродненской епархии даже выступила с заявлением, подчеркнув его непричастность к Католической Церкви. За него тогда заступился неканонический православный диакон Валентин Тишко.





В середине октября стало известно о задержании Дмитрия Бондаря «по подозрению в совершении преступления, непосредственным объектом преступного посягательства в котором являются здоровье и жизнь человека». В рамках уголовного дела выявлено несколько эпизодов преступной деятельности мужчины. Он находится под стражей. А потерпевшими признаны три человека.





Ранее Дмитрий Бондарь уже был осужден по ч.1 ст. 427 УК (служебный подлог) к штрафу.







