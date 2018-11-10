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Volkswagen решил убить Tesla с помощью народного электрокара

11.11.2018 08:14 — Разное | Партизан  
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Volkswagen собирается выпустить электрокар, который будет стоить на $12 тыс. меньше, чем самый дешевый электрокар Tesla Model 3.



После скандала с фальсификацией выхлопных тестов дизельных двигателей, немецкий автопроизводитель Volkswagen собирается выпустить полностью электрический автомобиль, передает издание Engadget.

По сообщениям СМИ, стоимость новой модели составит около $23 тыс. Учитывая заоблачные ценники на машины этого сегмента у главных конкурентов Volkswagen, электромобиль может стать настоящим хитом.

Один из самых популярных мировых автобрендов из Вольфсбурга планирует построить три завода для производства 200 тыс. электрокаров нового семейства I.D. Первой машиной серии станет среднеразмерный седан I.D. Aero, который ожидается в 2020-м.

Напомним, цену на главный бюджетный электрокар планеты - Tesla Model 3 - недавно снизили до $35 тыс. (c учетом государственных льгот в США, естественно), и компания Илона Маска собирается поставить пользователям почти 500 тыс. автомобилей в ближайшее время. Даже в базовой комплектации Model 3 имеет 420 км запаса хода и разгоняется до сотни за 5,6 секунды, не говоря уже о всех современных примочках этого автомобиля. 


Конечно, у дочерних компаний Volkswagen есть премиальные варианты, которые могут если не укусить, то хотя бы полаять на Tesla. Так, недавно, Audi показала полностью электрический кроссовер E-Tron, который обещает запас хода в 400 км, а разгон до сотни за 6,6 секунды в обычном режиме и 5,5 секунды в спортивном.  

В Porsche и вовсе собираются показать свой Taycan в следующем году, с его 600 лошадиными силами и конкурирующими, даже с Model S, 3,5 секундами до сотни. Правда, выложить за такие машины нужно будет как минимум в два раза больше, чем за "бюджетную" Model 3.  

Очевидно, что немецкие инженеры из Volkswagen имеют необходимые разработки, но им все равно нужно будет очень сильно постараться, чтобы создать что-то хоть приблизительно похожее на Tesla, тем более за такие деньги, пишет "Новое время".

 
 
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Volkswagen собирается выпустить электрокар, который будет стоить на $12 тыс. меньше, чем самый дешевый электрокар Tesla Model 3.
 
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