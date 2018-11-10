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Вам показалось: Качанова о коррупции

11.11.2018 08:10 — Разное | Партизан  
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"Может быть, людям кажется, что так много коррупционных преступлений, – заявила глава Администрации президента Наталья Качанова в программе ОНТ «Ничего личного». – На самом деле это потому, что они все на виду у нас".



Как подтвердила Наталья Качанова, прежде чем человека назначают на должность, его проверяют силовые структуры, проходят встречи в Администрации, собеседования. Но некоторые, по словам Качановой, потому «переходят какую-то черту».

«Конечно, это недопустимо. Это удар по имиджу власти однозначно», – заявила Наталья Качанова. Но где происходит сбой, ей непонятно. Понятно только одно, что это человеческий фактор.

«Значит, где-то ошиблись тогда, когда {назначали}... Где-то в нем это все-таки было...» – рассуждает Качанова.

Напомним, что независимые эксперты настаивают, что основа коррупции заложена в самой системе государственного управления. В Беларуси чиновнику позволено быть самодуром и единолично принимать многие решения. Одновременно в стране не создана система сдержек и противовесов, нет разделения властей, нет  народовластия – контроля людей за работой чиновников. Это и порождает коррупцию. И глупо все списывать на человеческий фактор, потому что люди везде одинаковы.  

 
 
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"Может быть, людям кажется, что так много коррупционных преступлений, – заявила глава Администрации президента Наталья Качанова в программе ОНТ «Ничего личного»....
 
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