Вам показалось: Качанова о коррупции









Как подтвердила Наталья Качанова, прежде чем человека назначают на должность, его проверяют силовые структуры, проходят встречи в Администрации, собеседования. Но некоторые, по словам Качановой, потому «переходят какую-то черту».





«Конечно, это недопустимо. Это удар по имиджу власти однозначно», – заявила Наталья Качанова. Но где происходит сбой, ей непонятно. Понятно только одно, что это человеческий фактор.





«Значит, где-то ошиблись тогда, когда {назначали}... Где-то в нем это все-таки было...» – рассуждает Качанова.





Напомним, что независимые эксперты настаивают, что основа коррупции заложена в самой системе государственного управления. В Беларуси чиновнику позволено быть самодуром и единолично принимать многие решения. Одновременно в стране не создана система сдержек и противовесов, нет разделения властей, нет народовластия – контроля людей за работой чиновников. Это и порождает коррупцию. И глупо все списывать на человеческий фактор, потому что люди везде одинаковы.