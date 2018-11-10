Ждать ли в декабре кадровых потрясений?

ОНТ «Ничего личного», которую ведет председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков, ранее работавший в Администрации президента. Речь об ожидаемых кадровых изменениях зашла в программе«Ничего личного», которую ведет председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков, ранее работавший в Администрации президента.





– У нас уже ноябрь. И обычно (я знаю, все-таки в госаппарате прослужил много лет) мои коллеги всегда ждут с определенным трепетом декабря. Потому что декабрь становится месяцем кадровых изменений. Может быть, вы откроете тайну, хотя бы в каких сферах понадобится новый взгляд?





– Задача Администрации формировать резерв кадров. Когда наступит такой момент и придется произвести замену, мне трудно предсказать на самом деле.





– Плановых таких нет?..





– Плановые есть только тогда, когда есть вакансии. То есть {в этом случае} мы понимаем, что надо подыскивать кандидатуры для предложения главе государства. Вот сейчас, например, у нас нет помощников {президента} в некоторых областях и мы занимаемся подбором. А в общем-то у нас резерв кадров должен быть на каждую должность. И он у нас есть.





Как сообщила Наталья Качанова в кадровом реестре главы государства более 800 должностей – это не только высшие чиновники, но и ректоры вузов, директора заводов. И более 70% в нем – мужчины. Хотя сама Наталья Качанова заявила: «Женщины не подводят».