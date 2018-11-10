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Ждать ли в декабре кадровых потрясений?

11.11.2018 08:09 — Разное | Партизан  
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Глава Администрации президента Наталья Качанова не взялась это прогнозировать.

Ждать ли в декабре кадровых потрясений?
Reuters
Речь об ожидаемых кадровых изменениях зашла в программе ОНТ «Ничего личного», которую ведет председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков, ранее работавший в Администрации президента.

– У нас уже ноябрь. И обычно (я знаю, все-таки в госаппарате прослужил много лет) мои коллеги всегда ждут с определенным трепетом декабря. Потому что декабрь становится месяцем кадровых изменений. Может быть, вы откроете тайну, хотя бы в каких сферах понадобится новый взгляд?

– Задача Администрации формировать резерв кадров. Когда наступит такой момент и придется произвести замену, мне трудно предсказать на самом деле.

– Плановых таких нет?..

– Плановые есть только тогда, когда есть вакансии. То есть {в этом случае} мы понимаем, что надо подыскивать кандидатуры для предложения главе государства. Вот сейчас, например, у нас нет помощников {президента} в некоторых областях и мы занимаемся подбором. А в общем-то у нас резерв кадров должен быть на каждую должность. И он у нас есть.

Как сообщила Наталья Качанова в кадровом реестре главы государства более 800 должностей – это не только высшие чиновники, но и ректоры вузов, директора заводов. И более 70% в нем – мужчины.  Хотя сама Наталья Качанова заявила: «Женщины не подводят».   

 
 
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Глава Администрации президента Наталья Качанова не взялась это прогнозировать.
 
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