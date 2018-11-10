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150 исполнителей — хор, оркестр, солисты оперы, артисты балета 14 ноября выйдут на сцену Большого театра Беларуси

11.11.2018 08:02 — Разное | Партизан  
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Подобный проект появляется в афише театра один раз в два-три года. Концерт такого масштаба состоялся только в 2015 году.

150 исполнителей — хор, оркестр, солисты оперы, артисты балета 14 ноября выйдут на сцену Большого театра Беларуси
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Постановку концерта осуществляют народная артистка Беларуси Нина Ломанович и обладатель медали Франциска Скорины режиссер Галина Галковская, лауреат международных конкурсов балетмейстер Ольга Костель, хормейстер Сергей Агранович. Оркестром Большого театра Беларуси будет руководить в этот вечер маэстро Иван Костяхин.

"Мы традиционно стремимся представить нашим зрителям оперные хоровые шедевры, которые не идут в нашем театре или шли когда-то очень давно. Есть, конечно, и жемчужины из текущего репертуара, без которых не обходится ни один концерт, и такие хиты также будут представлены. Мы театральный хор, поэтому все номера воплощаем сценически. Это тоже требует постановочных репетиций с режиссером. Оба отделения будут театрализованными, причем первое – костюмированное", — рассказывает Нина Иосифовна Ломанович


Вокальная мощь и ансамблевое единство, музыкальность и тонкое ощущение стиля, высокая исполнительская культура и тембральное богатство голосов артистов хора получили высокую оценку во время гастролей Большого театра Беларуси в Германии, Израиле, Испании, Польше, Португалии, Швейцарии, Таиланде и других странах. 

«Настоящим сокровищем был хор под руководством Нины Ломанович, очень красиво звучащий во всех голосах, образцовый по слиянию в целое и с большой динамической шкалой в темпах и выразительности. За эти великолепные качества его всегда горячо приветствовала публика», - отмечал автор журнала Das Opernglas, побывавший на спектаклях Большого театра Беларуси в Германии.
Билеты можно приобрести в театральных кассах.


 
 
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Подобный проект появляется в афише театра один раз в два-три года. Концерт такого масштаба состоялся только в 2015 году.
 
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