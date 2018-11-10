Премьер Румас побывал на промышленных предприятиях Борисова

Сергей Румас совершил рабочую поездку в Минскую область, где ознакомился с работой ОАО «Борисовдрев» и СЗАО «БЕЛДЖИ», сообщили в пресс-службе правительства. Премьер-министр Республики Беларусьс совершил рабочую поездку в Минскую область, где ознакомился с работой ОАО «Борисовдрев» и СЗАО «БЕЛДЖИ»,в пресс-службе правительства.





«Борисовдрев» Сергей Румас знает не понаслышке. В 2015 году по решению Александра Лукашенко в управление Банка развития, который тогда возглавлял нынешний премьер, были переданы активы девяти проблемных предприятий деревообработки, в том числе и ОАО «Борисовдрев».





По признанию Сергея Румаса, борисовский завод был одним из самых проблемных из числа тех, которые были приняты в холдинг Банка развития.





В мае прошлого года борисовское предприятие возглавил крупный банковский работник Геннадий Сысоев. До этого он около 30 лет работал в финансовой сфере. Вершиной его карьеры стал пост председателя правления Белинвестбанка. Однако в ноябре 2016 года пресс-служба Белинвестбанка неожиданно сообщила, что Геннадий Сысоев покинул этот пост «по семейным обстоятельствам».





В СМИ высказывались предположения, что назначению бывшего главы Белинвестбанка в Борисов способствовал Сергей Румас, который знал хорошо Сысоева по совместной работе в банковской сфере Беларуси. Кроме того, они оба в молодости окончили одно и то же учебное заведение — Ярославское высшее военное финансовое училище имени А. В. Хрулёва.









Судя по озвученным Сергеем Румасом цифрам, Геннадию Сысоеву удалось несколько улучшить финансово-экономическое положение борисовского предприятия.





— Завод работает рентабельно весь этот год, причем рентабельность устойчивая — 9-10%. Что касается плитной продукции, предприятие устойчиво работает: загрузка линии составляет примерно 103%, дальше можно работать только над снижением себестоимости и повышением качества продукции. Спичечное производство загружено на 85%. Несколько хуже обстоит ситуация с фанерным производством: там загрузка от 50% до 60%. Перед предприятием стоит четкая задача — выйти в 2019 году на загрузку фанерного производства в 90%, — отметил премьер-министр.





Тем не менее, пока ОАО «Борисовдрев» не достиг среднего уровня рентабельности в деревообрабатывающей промышленности, которая составляет 14%.





Помимо «Борисовдрева» Сергей Румас побывал и в СЗАО «БЕЛДЖИ», где тоже остался доволен увиденным.





И.о. гендиректора «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский показывает завод Сергею Румасу





— На следующий год у нас стоит амбициозная задача — произвести и продать 25 тысяч автомобилей. Это большой объем, но эта цифра достижима. Руководство предприятия видит, как им выполнить планы продаж, — убедился Румас.





По его словам, объем выпуска и реализации 25 тысяч автомобилей позволит предприятию самостоятельно рассчитываться по всем обязательствам.





Напомним, из кредита на четверть миллиарда долларов, который китайский «Эксимбанк» ссудил СЗАО «БЕЛДЖИ» на строительство нового завода, 158 миллионов были даны под гарантию белорусского правительства, а 88 миллионов — под гарантию китайской корпорации «Джили».





Как завершился визит Сергея Румаса в Борисов, пресс-служба правительства не сообщает. Не исключено, что премьер-министр, который одновременно возглавляет Белорусскую Федерацию футбола, решил совместить полезное с приятным.





Вечером 8 ноября на «Борисов-арене» прошел знаковый матч Лиги Европы: борисовский БАТЭ принимал лондонский Челси.







