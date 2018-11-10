Провал Крымского моста

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В концертном зале «Зарядье» в Москве в конце октября состоялась премьера фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!». В центре сюжета – российское строительство в Керченском проливе, с которым связаны судьбы приезжих рабочих и местных жителей. Автором сценария фильма выступила главный редактор телеканала Russia Today, режиссер – ее муж. В российский прокат картина вышла 1 ноября, пишетРоссийский кинокритикпосмотрел фильм и рассуждает, в какой мере это комедия, а в какой – пропаганда.Егор Беликов напоминает, что фильм «Крым», снятый совместно с Министерством обороны России, провалился в российском прокате.Глава Госкино Украиныподчеркивает, что украинский кинематограф также исследует крымскую тему, но по-другому.Филипп Ильенко напоминает, что в следующем году в украинский прокат выходит фильм «Черкассы» об украинском тральщике, который во время аннексии Крыма отказался сдаваться российским военным и в итоге вырвался на материковую Украину.Украинский политолог, директор аналитического центра «Политика»предлагает ориентироваться не на количество, а на качество фильмов, рассказывающих про Крым в России и в Украине.