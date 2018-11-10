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СЛУЖБА 101 напоминает: Как использовать электрообогреватель?

11.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Перед тем как пользоваться прибором - внимательно прочитайте инструкцию. При этом обратите внимание на время эксплуатации прибора и требования к допустимому току. Помните, что если в одну розетку подключить сразу компьютер, обогреватель, пылесос, то нагрузка может оказаться непосильной для сети.
СЛУЖБА 101 напоминает: Как использовать электрообогреватель?

Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. Если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. А это предвестник пожара. 

Не оставляйте обогреватели включенными без присмотра, на ночь, не сушите на них вещи. Размещать электроприбор необходимо на расстоянии от занавесок и мебели. Не разрешайте детям играть с такими устройствами.

Если загорелся электроприбор, выдерните вилку из розетки, если такой возможности нет – обесточьте квартиру через электрощит на лестничной клетке; попробуйте справиться с возгоранием самостоятельно до приезда спасателей (если пламя небольшое и вашей жизни и здоровью ничего не угрожает) - накройте горящий прибор плотной тканью или одеялом - так вы перекроете доступ воздуха к огню или попытайтесь засыпать пламя песком, землей, порошком. 

Если не справились с огнем за несколько минут, звоните по телефону 101.

Дарья ЖУРАВЛЁВА, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС.

 
 
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