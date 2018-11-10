Цены выросли на 1 копейку.
Новые цены с 11 ноября:
- АИ-92-К5-Евро - 1,41 руб.,
- АИ-95-К5-Евро и ДТ – 1,50 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 1,71 руб.
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С сегодняшнего дня в Беларуси на 1 копейку подорожало топливо
11.11.2018 09:55 — Разное | Аргументы и факты
Цены выросли на 1 копейку.
Новые цены с 11 ноября:
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