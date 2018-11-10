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С сегодняшнего дня в Беларуси на 1 копейку подорожало топливо

11.11.2018 09:55 — Разное | Аргументы и факты  
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С сегодняшнего дня в Беларуси на 1 копейку подорожало топливо
Фото из открытых источников
 
 
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