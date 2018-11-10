В Беларуси замедлилась годовая инфляция. Результат был бы еще лучше, если бы не мясо, крупы и бензин

В Беларуси в октябре замедлилась годовая инфляция — до 4,9% (в сентябре этот показатель составлял 5,6%). Однако инфляция была бы еще ниже, если не выросли цены на мясо, крупы и бензин. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие товары и услуги больше всего подорожали в прошлом месяце.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В июне годовая инфляция сократилась до рекордных 4,1%, на таком же уровне она держалась и в июле . Однако дальше годовая инфляция снова начала расти: в августе — до 5%, в сентябре — до 5,6%. По данным октября, больше всего за год подорожали платные услуги — на 8,3%. Продовольственные товары за год стали дороже на 4,4%, а непродовольственные — на 3,2%.

Какие продукты оказались в лидерах по росту цен

Среди продуктов в лидерах по росту цен в октябре оказались свежие огурцы (+83%) и свежие помидоры (+51%). Овощи в целом за прошлый месяц подорожали на 19%.

По-прежнему продолжает дорожать мясо и мясопродукты — в целом на 2,1%. Так, рагу из свинину стало дороже на 7,9%, мясной фарш — на 3,6%. Полуфабрикаты из мяса птицы стали дороже на 2,9%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 2,7%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 2,3%, субпродукты из птицы — на 2%, сало и грудинка — на 2%, сырокопченая колбаса — на 1,9%, свинина бескостная — на 1,7%, говядина бескостная — на 1,3%, говядина (кроме бескостного мяса) — на 0,6%.

В лидерах по росту цен по-прежнему находятся пшенная и гречневая крупы, которые за октябрь прибавили в цена на 7,4% и 4,7% соответственно. Крупы и бобовые в целом подорожали в октябре на 1,9%.

Зато в октябре подешевели макароны, мед, глазированные сырки (на 0,1%), живая рыба и растворимый кофе (на 0,4%), твердый сыр (на 0,8%), черный чай (на 0,9%), шоколад (на 1,2%), яблоки (на 3%), бананы (на 3,8%).

Как изменились цены на услуги и непродовольственные товары

Среди непродовольственных товаров в лидерах по росту цен в октябре оказались цветы (+3,7%), бензин (+2,5%), легковые автомобили (+1,7%).

В октябре в Беларуси зафиксировали дефляцию на платные услуги. Так, подешевели страховки на авто (-2%), услуги концертных организаций (-2,5%).

Жилищно-коммунальные услуги в целом подешевели на 0,3%. Так, горячее водоснабжение, по официальной статистике, стало дешевле на 5%.

При этом заметнее всего выросли цены в прошлом месяце на ремонт ювелирных изделий (+1,5%), ремонт часов (+1,3%). Водительские курсы стали дороже на 1%, ритуальные и медицинские услуги — на 1,7%, услуги гостиниц — на 0,6%.

Напомним, ранее в Нацбанке отмечали , что в Беларуси усилились девальвационные ожидания населения на фоне ослабления российского рубля относительно других валют. При этом дополнительную турбулентность на внутреннем валютном рынке для курса белорусского рубля обеспечивает само население, из-за того что сократило продажу иностранной валюты.

По итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.