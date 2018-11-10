Сладкий вкус освобождения

Воспоминания о военном детстве городокчанину Леониду Васильевичу Шляхто даются нелегко. Смерть была рядом каждый день, рука об руку с ней шли страх и боль. Им, девчонкам и мальчишкам кровавых 40-х, играть бы в куклы и машинки, беззаботно смеяться и мечтать о будущем, а они оплакивали и хоронили убитых родителей, делили на пятерых кусочек хлеба размером с монетку и верили, верили, верили…





Лёня родился в д. Вокшево в 1934 г. (в 10 км к северу от Городка - авт.). Мужчина рассказывает о своем военном детстве так, как будто это было вчера. Он уверен, что хранить воспоминания о тех страшных годах и передавать их следующим поколениям — святой долг, чтобы больше никогда не повторилась война, чтобы не ступила нога врага на родную белорусскую землю.

«Хорошо помню, когда в начале осени летели несколько наших самолетов на Городок, — говорит Леонид Васильевич. — В районе Прудка немцы подбили один из них, он отделился от остальных, стал снижаться и приземлился в болоте (примерно в полутора километрах от деревни). Мы, пацаны, подбежали к самолету. Оказалось, что летчик разбился насмерть. Позже к самолету прибежали и немцы».

Самое яркое воспоминание для Л.В. Шляхто — освобождение Городка и района в декабре 1943 г. «Мне запомнилось, что в конце декабря, накануне освобождения, к нашей хате, которая находилась в самом конце деревни, на лыжах пришли два наших солдата в белых маскхалатах с автоматами ППШ (позже Лёня понял, что это были советские разведчики - авт.), — делится он. — Немцев в то время в деревне не было. Солдаты попросили у матери вареной картошки, угостили нас, детей, сахаром и ушли дальше».

Вспоминает пенсионер и то, как ночью наши сбрасывали на Городок осветительные ракеты на парашютах, чтобы легче было ориентироваться, тишину разрывали залпы «катюши». А потом пришла тишина… Победу в город и район принесли на своих плечах уставшие советские солдаты, которых встречали, как родных, обнимали и целовали, а они падали на ходу от усталости

За долгую жизнь Леониду Васильевичу доводилось пробовать разные деликатесы, бывать в разных местах, за годы работы преподавателем спецпредметов в ГГАТК воспитать достойных работников сельскохозяйственной отрасли, но тот сладкий вкус освобождения — вкус солдатского сахара — пенсионер помнит до сих пор, и не было его слаще.

Любовь ШЛЕЙКО.