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Внедрение ИИ в Сбербанке привело к сокращению 70% менеджеров среднего звена

11.11.2018 10:36 — Разное | Партизан  
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Внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке привело к сокращению сотрудников, занимавшихся простыми решениями, в результате банк сократил около 70% менеджеров среднего звена, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Что мы видим?.. Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции", — сказал он, выступая на Sberbank Data Science Day.

Глава Сбербанка отметил, что в банке в настоящее время существует система под названием "Интеллектуальная система управления", внутри которой стоит движок, который каждый день обучается при принятии решений и рекомендаций. "И это привело к огромному сокращению на различных уровнях, которые занимались простыми решениями. Допустим, на среднем уровне мы сократили примерно 70% менеджеров. Больше всего страдает от этого среднее звено", — пояснил он.

Греф указал, что большинство сокращенных менеджеров прошли переобучение и теперь занимаются другими задачами в банке.

Глава Сбербанка добавил, что банк ценит навык быстро переключаться с одной задачи на другую, поэтому иногда сотрудники банка в течение четырех-пяти лет меняют свою специальность несколько раз, хотя это и непросто.


Согласно отчетности Сбербанка по МСФО, численность сотрудников группы Сбербанка (включает Сбербанк России и его "дочки") за девять месяцев 2018 года сократилась более чем на 14 тысяч сотрудников, или на 4,6%, до 296,1 тысячи человек.


 
 
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Внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке привело к сокращению сотрудников, занимавшихся простыми решениями, в результате банк сократил около 70%...
 
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