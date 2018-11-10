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Витебчанка выиграла престижный азиатский конкурс красоты

11.11.2018 10:26 — Разное | Партизан  
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Витебчанка стала победительницей престижного международного конкурса красоты Luxury Brand Model Awards Global Fashion Week 2018. Об итогах рассказала сама победительница, пишет БЕЛТА.


Фото Gukjenews Agency

В этом году конкурс, который организовал LBMA STAR, прошел в южнокорейском Сеуле 28-31 октября в пятый раз и собрал более ста взрослых и юных моделей. За победу во взрослом конкурсе боролись модели (девушки и парни) из различных стран мира - США, Россия, Казахстан, Украина, Китай, Вьетнам, Япония, Канада, Германия, Италия и другие. Абсолютной победительницей конкурса стала 28-летняя витебчанка Дарья Александрова. Кроме короны она получила право на заключение крупного контракта с престижным корейским модельным агентством. Второе место взял представитель Колумбии, третье - девушка из России. Также были отмечены лучшие модели в различных номинациях.


В модельном бизнесе Дарья Александрова уже более 8- лет. Карьеру начинала в Европе, успешно продолжает ее в Азии. На счету девушки много крупных работ для известных глянцевых журналов и крупных компаний. "Для меня эта победа - прежде всего гордость за свою страну и мой вклад в укрепление ее престижа на мировом уровне. В будущем планирую работать над привлечением белорусских моделей к участию в этом конкурсе. Он собирает участников со всего мира, но не так много представителей из Беларуси", - отметила победительница.



 
 
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Витебчанка стала победительницей престижного международного конкурса красоты Luxury Brand Model Awards Global Fashion Week 2018. Об итогах рассказала сама...
 
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