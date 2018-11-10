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Белорусские самбисты взяли два золота на чемпионате мира
К настоящему моменту в копилке у сборной - два золота, четыре серебра и две бронзы.
Как
Чемпионками мира в субботу стали Светлана Тимошенко, выступающая в весовой категории до 80 килограммов, и Татьяна Мацко – в весе до 64 кило. Последней самбистке хватило всего 27 секунд, чтобы одержать победу.
В субботу также были выиграны три серебряные награды. Такого высокого результата добились самбисты Владислав Бурдь, Андрей Казусенок и Марина Жарская.
В первый день соревнования сборная уже завоевала одно серебро и две бронзы.
Таким образом, к настоящему часу у белорусской команды в копилке уже восемь наград. Мировое первенство завершится в воскресенье, 11 ноября.
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К настоящему моменту в копилке у сборной - два золота, четыре серебра и две бронзы.
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