Белорусские самбисты взяли два золота на чемпионате мира

пишет Sputnik, белорусские спортсмены завоевали две золотые медали на Чемпионате мира по самбо в Бухаресте, прозвучало в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу. КакSputnik, белорусские спортсмены завоевали две золотые медали на Чемпионате мира по самбо в Бухаресте, прозвучало в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.





Чемпионками мира в субботу стали Светлана Тимошенко, выступающая в весовой категории до 80 килограммов, и Татьяна Мацко – в весе до 64 кило. Последней самбистке хватило всего 27 секунд, чтобы одержать победу.





В субботу также были выиграны три серебряные награды. Такого высокого результата добились самбисты Владислав Бурдь, Андрей Казусенок и Марина Жарская.





В первый день соревнования сборная уже завоевала одно серебро и две бронзы.









Таким образом, к настоящему часу у белорусской команды в копилке уже восемь наград. Мировое первенство завершится в воскресенье, 11 ноября.



