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Белорусские самбисты взяли два золота на чемпионате мира

11.11.2018 10:18 — Разное | Партизан  
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К настоящему моменту в копилке у сборной - два золота, четыре серебра и две бронзы.

Как пишет Sputnik, белорусские спортсмены завоевали две золотые медали на Чемпионате мира по самбо в Бухаресте, прозвучало в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.

Чемпионками мира в субботу стали Светлана Тимошенко, выступающая в весовой категории до 80 килограммов, и Татьяна Мацко – в весе до 64 кило. Последней самбистке хватило всего 27 секунд, чтобы одержать победу.

В субботу также были выиграны три серебряные награды. Такого высокого результата добились самбисты Владислав Бурдь, Андрей Казусенок и Марина Жарская.

В первый день соревнования сборная уже завоевала одно серебро и две бронзы.


Таким образом, к настоящему часу у белорусской команды в копилке уже восемь наград. Мировое первенство завершится в воскресенье, 11 ноября.


 
 
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К настоящему моменту в копилке у сборной - два золота, четыре серебра и две бронзы.
 
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