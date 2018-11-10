ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit

По данным издания, речь идет о сохранении Британии в таможенном союзе с Евросоюзом после Brexit. Мэй рассчитывала преодолеть последнее препятствие в переговорах по Brexit с помощью этого предложения.





пишет telegraf.by Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года,telegraf.by





Ранее сообщалось, что правительство Великобритании составило секретный "план Б" на случай, если парламент страны проголосует против сделки с Евросоюзом по Brexit.









9 ноября министр транспорта Великобритании Джозеф Джонсон подал в отставку из-за несогласия с политикой Мэй по вопросу об условиях выхода страны из ЕС.







