Из аптек исчез препарат, который вводят беременным, чтобы не было резус-конфликта с кровью ребенка

Читатели TUT.BY также отмечают, что и отечественный иммуноглобулин, который вводят в таких ситуациях, есть не в каждом роддоме. С другой стороны в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий уверяют, что запасы нужного в таких ситуациях лекарства, но белорусского, есть. Его поставляют в роддома по заявкам и вводят абсолютно бесплатно.





В редакцию портала обратилась минчанка на 40-й неделе беременности. У нее группа крови с отрицательным резус-фактором. После первых родов в 2016-м году в роддоме ей бесплатно вводили иммуноглобулин, чтобы не было резуc-конфликта, так как ребенок родился с положительным резус-фактором группы крови.





— У меня отрицательный резус-фактор группы крови, у мужа — положительный. Как правило, если у ребенка группа крови с положительным резус-фактором, то женщинам в первые 72 часа после родов вводят иммуноглобулин, чтобы избежать осложнений. Так и было после первой беременности в 2016-м году. Мне ввели препарат абсолютно бесплатно в роддоме. Сейчас я ездила в роддом заключать договор на индивидуальное ведение родов, и мне дали рецепт на альтернативный препарат. Сказали, что иммуноглобулина, который вводили раньше, нет.





Собеседнице дали рецепт на препарат «Резонатив». По ее словам, в аптеках данного препарата нет. Действительно, в пятницу, 9 ноября, ресурс tabletka.by выдавал только одну аптеку в Бобруйске, где можно найти препарат. Однако и там, как оказалось, забрали последнюю дозу.





— К сожалению, уже нет, — ответили в аптеке № 103 Могилевского РУП «Фармация» в Бобруйске.





— Может, вы знаете, где препарат можно найти?





— К сожалению, препарата пока нет, и в ближайшее время поставок не ожидается. Если вам очень срочно, то, если не ошибаюсь, говорили, что иногда в России ищут.





1 мл такого препарата стоит примерно 114 рублей, 2 мл — около 216 рублей.





По информации Минздрава, в аптеках в Минске и регионах есть резервные дозы препарата. В столице они в наличии в аптеках сети «Белфармация» № 13 и 55.





Читательница TUT.BY объясняет, что «Резонатив» для себя она уже купила в одной из поликлиник столицы.





— Нашла в остатках в поликлинике, где его платно колют по желанию матери. Доза в 1250 единиц иммуноглобулина антирезус Rho (D), а это 2 мл, обошлась примерно в 120 долларов. Но поймите, этот препарат же может и не пригодиться, если ребенок родится с группой крови с отрицательным резус-фактором. А стоит он немало. Есть люди, которые физически не могут себе позволить его купить. Уже две девочки за мной заняли очередь, если препарат не понадобится, чтобы им отдала в случае чего.





«Резонатив» производит компания Octapharma AG (Швейцарская Конфедерация). В представительстве компании в Беларуси TUT.BY пояснили, что сейчас с Минздравом согласовывают новую упаковку препарата. И когда эту процедуру пройдут, то он появится в аптеках. Это может произойти уже к концу следующей недели.





«С целью защиты интересов и здоровья граждан обращение лекарственных средств строго регулируется белорусским законодательством, которое наша компания всегда соблюдает. В частности, каждое лекарственное средство проходит процедуру проверки и внесения в государственный реестр лекарственных средств Беларуси. Данная процедура включает в себя и согласование упаковки лекарственного средства, поставляемого производителем. В связи с необходимостью согласования с Министерством здравоохранения изменений в упаковке поставляемого лекарственного препарата "Резонатив", наша компания подала соответствующие документы, и в настоящее время происходит процедура согласования. Мы понимаем важность наличия возможности приобретения данного препарата для пациенток, которые в нем нуждаются, и уверены, что в самое ближайшее время мы получим необходимое согласование, и, по нашим прогнозам, препарат будет доступен к концу следующей недели», — прокомментировали TUT.BY в Octapharma AG (Швейцарская Конфедерация) в Беларуси.





Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий объяснил, что сегодня в стране есть запас иммуноглобулина для тех женщин, которые нуждаются в данном лекарстве и находятся на поздних сроках беременности (28−32 недели) и сразу после родов.









— В 2018 году была поставлена задача значительно улучшить качество иммуноглобулина. Сотрудниками центра была проведена большая работа по стандартизации лекарственного средства, подбору и иммунизации доноров. Так, активность иммуноглобулина в международных единицах составила 750 в 1,5 миллилитрах и 1500 МЕ в 3 миллилитрах, что превосходит на 25% иностранные аналоги. Первая серия с новыми показателями по активности сейчас проходит внутренний и государственный контроль качества и будет передана во все регионы Беларуси до 23 ноября. Данное лекарственное средство используется только согласно протоколам лечения по заявкам организаций здравоохранения, — заметил специалист.





Чтобы лекарство в случае необходимости ввели роженице, роддом должен заранее заказать его в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.





— РНПЦ трансфузиологии является единственным и уникальным производителем в Беларуси иммуноглобулина человека антирезус анти-D. Производство возможно только из плазмы доноров. Лекарство выпускается в РНПЦ трансфузиологии более 30 лет. В отличие от других постсоветских стран это производство развивалось, были увеличены объемы выпуска, внедрены новые стандарты качества. В качестве примера: на всю Россию производится только 30 тысяч доз иммуноглобулина, а у нас около 15 тысяч доз, — прокомментировал Федор Карпенко.



