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Минск ждет президента Анголы с официальным визитом в Беларусь - Лукашенко

11.11.2018 10:03 — Разное | Интерфакс  
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Анголы Жоау Лоуренсу и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, напомнив, что в Минске ждут Ж.Лоуренсу с официальным визитом.

"Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вам свое приглашение посетить нашу страну с официальным визитом, во время которого мы сможем обсудить вопросы по расширению двусторонних отношений", - приводит пресс-служба белорусского лидера слова А.Лукашенко из поздравительного послания.

«Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии связей и активизации торгово-экономического сотрудничества с Анголой», - проинформировали в пресс-службе.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Анголы Жоау Лоуренсу и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости,...
 
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