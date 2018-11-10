Минск ждет президента Анголы с официальным визитом в Беларусь - Лукашенко

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Анголы Жоау Лоуренсу и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, напомнив, что в Минске ждут Ж.Лоуренсу с официальным визитом.

"Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вам свое приглашение посетить нашу страну с официальным визитом, во время которого мы сможем обсудить вопросы по расширению двусторонних отношений", - приводит пресс-служба белорусского лидера слова А.Лукашенко из поздравительного послания.

«Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии связей и активизации торгово-экономического сотрудничества с Анголой», - проинформировали в пресс-службе.