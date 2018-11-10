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Лукашенко поздравил Польшу со 100-летием восстановления независимости

11.11.2018 09:54 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Польши Анджея Дуду и народ этой страны с Национальным праздником независимости и 100-летием восстановления независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера в воскресенье.

«Александр Лукашенко отметил, что Беларусь последовательно стремится выстраивать добрососедские и дружественные отношения с Польшей, исходя из принципов международного права, а также совместной ответственности государств за стабильность и безопасность в Европе», - проинформировали в пресс-службе.

"Рассчитываю на плодотворную работу по созданию благоприятных условий для дальнейшего расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - подчеркнул президент Беларуси.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Польши Анджея Дуду и народ этой страны с Национальным...
 
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