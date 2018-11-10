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У Лукашенко в СНГ появился серьезный оппонент – назревает открытый конфликт

11.11.2018 09:41 — Разное | UDF  
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Фото: пресс-служба правительства Армении
Президент Беларуси и премьер-министр Армении, кажется, сильно недовольны друг другом.

Очередная встреча Александра Лукашенко и Никола Пашиняна на саммите ОДКБ привела к их спорам. После преждевременого отзыва предыдущего генсека организации Армения рассчитывала, что на оставшиеся полтора года также назначат их представителя. Однако Лукашенко пойти на встречу Пашиняну отказался. По его мнению должность генсека ОДКБ должна достаться следующей по алфавиту стране – Беларуси.

Переговоры лидеров стран в Астане прошли за закрытыми дверями, но о том, что Лукашенко и Пашинян не нашли точек соприкосновения можно догадываться по тому, что нового генсека ОДКБ так и не утвердили – теперь надеются это сделать 6 декабря в Санкт-Петербурге.

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Короткая пока история взаимоотношений Лукашенко и Пашиняна выглядит удручающе.

В начале этого года Беларусь продала пусковые установоки системы залпового огня «Полонез» Азербайджану. Главному врагу Армении, с которой наша страна формально является союзницей по ОДКБ.

По этому поводу весной новый премьер Армении задал неудобные вопросы Лукашенко при личной встрече. После Пашинян сказал, что реакция главы Беларуси на его слова «была нормальной».

Но проблема ведь от этого не исчезла. А теперь вот Лукашенко не пошел премьеру Армении на встречу по поводу генсека ОДКБ. Пока руководители двух стран придерживаются дипломатических выражений, но, похоже, открытый конфликт между ними назревает.

Следует также помнить, что Лукашенко и Пашинян – люди совершенно разных взглядов и биографий. Глава Беларуси – классический авторитарный лидер, а премьер Армении – убежденный демократ и бывший оппозиционер, пришедший недавно к власти благодаря уличным протестам. Найти общий язык им будет сложно.

"Старые лидеры, в том числе Лукашенко, показывают неприятие ценностей, которые несет Пашинян"

 
 
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Президент Беларуси и премьер-министр Армении, кажется, сильно недовольны друг другом.
 
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