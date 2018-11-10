Благоустройство дорог: на очереди - Верасы

«ПВ» уже не раз рассказывал о том, что для стабилизации верхнего слоя дорожного полотна улиц с грунтовым покрытием производится подсыпка его так называемыми инертными материалами - переработанными отходами асфальто- и железобетона. В результате по такой дороге можно двигаться без особых хлопот даже в осеннее ненастье.



Писали мы и о том, что с учетом состояния улиц, а также в связи с обращениями людей жилищно-коммунальным хозяйством был составлен график работ по подсыпке на текущий год, в котором, напомню, указывались улицы, протяженность планируемых к благоустройству их отрезков, материалы, применяемые для выполнения работ, - это исключительно инертные материалы, а также сроки начала и окончания работ. С этим графиком любой желающий мог ознакомиться на официальном сайте КУПП «ЖКХ г.Пинска». Причем там была сноска, что, мол, сроки производства работ могут подвергнуться корректировке вследствие проведения мероприятий по прокладке канализационных сетей.



И сроки действительно корректировались, причем связано это было не только с обустройством канализации, как, например, в районе Белявщина, где нынешней весной вынуждены были приостановить приведение дорог в порядок, но и нехваткой материала для подсыпки. Сейчас его достаточно, поэтому работа, как говорится, кипит - уже выполнено около половины из запланированного. До конца года коммунальники надеются сделать все, что пообещали жителям ряда улиц с грунтовым покрытием в частном секторе. Разумеется, если не помешает погода. Кстати, средства на эти работы берутся из местного бюджета: в нынешнем году на содержание и текущий ремонт дорог (а это наряду с ямочным ремонтом, асфальтированием и подсыпка дорог) выделено свыше одного миллиона 260 тысяч рублей.



После благоустройства дорог в микрорайоне Верасы работники жилищно-коммунального хозяйства намереваются возвратиться на Белявщину и выполнить до конца работы, которые пришлось на время приостановить.



Наталья КИРКОВЕЦ