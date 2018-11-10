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Интересные места в Минске и его окрестностях

11.11.2018 11:50 — Разное | БДГ  
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Отдохнуть с пользой можно и не выезжая из Беларуси. Чистотой и культурой Минска восхищаются в Европе. А еще это именно тот город, где есть и романтика, и красота, и интересные места. Парки, музеи, соборы, театры... Сегодня расскажем о нескольких.

Белорусский государственный академический музыкальный театр

Поход в белорусский государственный академический музыкальный театр гарантирует посетителям отличное настроение. Раньше он назывался Театром музкомедии, он открылся в 1970 году. Считается вторым по посещаемости (после Большого театра оперы и балета).

На фасаде музыкального театра можно увидеть 5 муз – эти скульптуры олицетворяют поэзию, музыку, драму, изобразительное искусство и танец. Скульптуры выполнены из кованой меди, автором проекта была архитектор Оксана Ткачук. Медь со своими цветовыми переходами красиво создает контраст со светло-серой стеной театра. Сходите на оперетту «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, не пожалеете.

Главный в стране – Национальный академический Большой театр оперы и балета, он самый посещаемый. Популярен драматический имени М.Горького (третий по посещаемости), Купаловский театр (четвертый). Для молодого поколения есть в Минске театр кукол, театр юного зрителя, молодежный театр. Есть даже театр-студия киноактера.

Замок Радзивиллов в Несвиже

Музеев в Минске почти три десятка. Среди них: художественный, исторический, Лошицкая усадьба, дом-музей Ваньковичей. Можно съездить в Мирский замок, музей белорусской культуры, музей истории белорусского кино, замок Радзивиллов.

Белорусская династия Радзивиллов владела несметными богатствами, земли входили в состав Великого княжества Литовского. Род первым в государстве получил княжеский титул Римской империи. Сегодня историки насчитывают 448 имен в клане Радзивилов. История этих князей таит много загадок.

Например, во время войны 1812 года один из семейства Радзивиллов встал на сторону Наполеона, поэтому замок и богатства конфисковали. Вывезли десять полных подвод с фамильными драгоценностями, золотом и серебром. Но около тонны сокровищ остались спрятанными на территории Несвижа, поиски их продолжаются.

Многие из рода были людьми неординарными и страстными. До сих пор ходит легенда о Черной панночке (Барбаре Радзивилл), которая выходит к пруду и ищет своего возлюбленного. В 2012 году замок реконструировали. Побывать в нем – значит, окунуться в историю. Наследники рода живут во Франции, Канаде, Великобритании, США.

Где еще отдохнуть

В городе много кинотеатров, с расписанием показов можно ознакомиться в интернете, например на сайте киноафиши (https://silverscreen.by/afisha/).

Летом можно побывать в парках отдыха. Например, в парке Челюскинцев есть 17 аттракционов, среди которых знаменитый «Зиг-заг», кататься на котором очень страшно. А в парке Горького работает колесо обозрения высотой 50 метров, готкуда смотришь на город с высоты птичьего полета.

Многие минчане не знают историю родного города. Можно просто записаться на экскурсию, посмотреть здания и исторические места: Красный костел Святого Симеона и Святой Елены, Минский Свято-Духов кафедральный собор, недавно открывшаяся церковь Всех святых.

Свято-Духов кафедральный собор

Всехсвятская церковь

 
Теги: Минск
 
 
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Отдохнуть с пользой можно и не выезжая из Беларуси. Чистотой и культурой Минска восхищаются в Европе. А еще это именно тот город, где есть и романтика, и красота, и...
 
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