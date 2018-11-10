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Андрей Сидоренко стал главным тренером минского "Динамо"

11.11.2018 12:13 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» объявило о назначении нового главного тренера. Им стал рулевой сборной Беларуси Андрей Сидоренко. Его помощниками будут бывший тренер «зубров» Андрей Ковалев и наставник молодежной сборной Дмитрий Кравченко.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На этом посту Сидоренко сменил уволенного в пятницу канадца Горди Дуайера.

Будет дополнено.

 
 
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Минское "Динамо" объявило о назначении нового главного тренера. Им стал рулевой сборной Беларуси Андрей Сидоренко. Его помощниками будут бывший тренер "зубров"...
 
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