|
Андрей Сидоренко стал главным тренером минского "Динамо"
Минское «Динамо» объявило о назначении нового главного тренера. Им стал рулевой сборной Беларуси Андрей Сидоренко. Его помощниками будут бывший тренер «зубров» Андрей Ковалев и наставник молодежной сборной Дмитрий Кравченко.
На этом посту Сидоренко сменил уволенного в пятницу канадца Горди Дуайера.
Будет дополнено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" объявило о назначении нового главного тренера. Им стал рулевой сборной Беларуси Андрей Сидоренко. Его помощниками будут бывший тренер "зубров"...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)