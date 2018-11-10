Минское «Динамо» объявило о назначении нового главного тренера. Им стал рулевой сборной Беларуси Андрей Сидоренко. Его помощниками будут бывший тренер «зубров» Андрей Ковалев и наставник молодежной сборной Дмитрий Кравченко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На этом посту Сидоренко сменил уволенного в пятницу канадца Горди Дуайера.

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