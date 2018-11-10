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Кто из минчан получает пенсии больше 1200 рублей, а кто - меньше 110 рублей

11.11.2018 12:12 — Разное | Tut.by  
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Средний размер всех пенсий в Минске на начало ноября составил 406,32 рубля, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Для сравнения: на начало августа этот показатель составлял 387,02 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются пенсии минчан.


Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Средний размер пенсии по инвалидности в Минске на начало этого месяца составлял 361,5 рубля. При этом средняя пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания выросла до 338 рублей, вследствие трудовогоо увечья или профзаболевания — до 164 рублей.

Средние пенсии по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС — 1208 рублей. На начало августа этого года эти выплаты составляли 1182 рубля, на начало мая — 1129 рублей, на начало февраля — 1099 рублей, ноября прошлого года — 1 024,07 рубля, августа прошлого года — 986,7 рубля.

Средний размер трудовых пенсий на начало ноября в Минске 411 рублей (на начало августа — 391 рубль).

Выплаты по случаю потери кормильца на одного члена семьи выросли почти до 260 рублей (на начало августа — 250 рублей).

Средние пенсии по возрасту инвалидов ВОВ увеличились до 765 рублей (на 1 августа — 743 рубля).

Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, у минчан, как и в целом по стране, составляет почти 107,11 рубля.

Напомним, власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в нынешнем году, но пришлось перенести на следующий. В сентябре этот показатель в целом по стране составлял 37,8%.

Но в отдельных регионах удалось выйти на запланированные 40%, среди них — Брестская и Могилевская области (41,1%), Гродненская и Гомельская (41,7%), Витебская (43,4%).

Недотягивают до «заветных» 40% в Минской (37,8%). Ниже всего этот показатель в Минске — 29,3%.

Напомним, с 1 ноября в Беларуси в третий раз за этот год повысили трудовые пенсии. Ранее эти выплаты поднимали с 1 августа и 1 мая. В Минтруда прогнозируют, что в результате перерасчета средний размер трудовых пенсий в ноябре вырастет до 388,1 рубля, а средний размер пенсии по возрасту — до 393,96 рубля.

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Теги: Минск
 
 
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