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В Минске задержан похитивший 24 туи мужчина
Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который похитил 24 туи на проспекте Победителей.
Как
Установлено, что подозреваемый продал растения на одном из рынков столицы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Минимальное наказание по этой статье предусматривает общественные работы или штраф, максимальное – три года лишения свободы.
Известно, что фигурант ранее привлекался к ответственности за аналогичные поступки. Сейчас гражданин находится в ИВС.
Весной 2018 года 27-летний мужчина ездил по деревням и воровал туи.
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Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который похитил 24 туи на проспекте Победителей. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 44-летний минчанин был задержан 9...
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