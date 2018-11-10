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Пять медалей завоевали белорусы во второй день ЧМ по самбо в Румынии

11.11.2018 11:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Во второй день ЧМ по самбо в Бухаресте белорусские спортсмены выиграли пять медалей.  

Как сообщается на сайте Международной федерации самбо, золото взяли Татьяна Мацко (в весовой категории до 64 кг) и Светлана Тимошенко (до 80 кг).  

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Пять медалей завоевали белорусы во второй день ЧМ по самбо в Румынии
Фото: sambo-fias.org  

Три серебряные награды завоевали Марина Жарская (до 52 кг), Владислав Бурдзь (до 57 кг) и Андрей Казусёнок (до 100 кг).  

Стоит отметить, что Мацко и Тимошенко не просто победили в своих весовых категориях, но защитили титулы чемпионок мира по самбо.  

Чемпионат по самбо стартовал 9 ноября.  

В первый день выступлений белорусы взяли три медали – подробнее здесь.  
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во второй день ЧМ по самбо в Бухаресте белорусские спортсмены выиграли пять медалей.   Как сообщается на сайте Международной федерации самбо,...
 
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