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Пять медалей завоевали белорусы во второй день ЧМ по самбо в Румынии
Новости Беларуси. Во второй день ЧМ по самбо в Бухаресте белорусские спортсмены выиграли пять медалей.
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Три серебряные награды завоевали Марина Жарская (до 52 кг), Владислав Бурдзь (до 57 кг) и Андрей Казусёнок (до 100 кг).
Стоит отметить, что Мацко и Тимошенко не просто победили в своих весовых категориях, но защитили титулы чемпионок мира по самбо.
Чемпионат по самбо стартовал 9 ноября.
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Новости Беларуси. Во второй день ЧМ по самбо в Бухаресте белорусские спортсмены выиграли пять медалей. Как сообщается на сайте Международной федерации самбо,...
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