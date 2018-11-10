В Минске задержан похитивший 24 туи мужчина

44-летний минчанин похитил 24 туи в период с 2 по 5 ноября 2018 года. Деревья росли на проспекте Победителей. Совершив кражу, мужчина продал туи на рынке.

Нарушителя задержали 9 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК Республики Беларусь. Ему грозят общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА.