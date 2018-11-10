Милиция нашла похитителя туй с проспекта Победителей

Посреди недели минчане заметили , что с проспекта Победителей в Минске пропало больше 20 туй. Озеленением обеспокоились жители дома №75 напротив Футбольного манежа. И нет, это не «Зеленстрой» спилил деревья − в ведомтсве рассказали, что уже заявили в милицию. До конца недели правоохранители нашли похитителя туй и задержали его, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Как сказал в четверг начальник управления «Центр» Сергей Рожнов, «воровали какие-то весьма отчаянные люди. Как можно не знать о том, что проспект Победителей просматривается с камер».

Сотрудники центрального РУВД Минска задержали 44-летнего минчанина. В период с 2 по 5 ноября он украл 24 туи и продал их на рынке. Ущерб оценили в 840 рублей. Мужчина, кстати, рецидивист − его уже наказывали «за совершение аналогичного деяния». Сейчас его временно поместили в изолятор.

Против минчанина возбудили уголовное дело по части первой статьи 205. Интересно, что повторное совершение кражи − это часть вторая, а не первая. Сейчас мужчине в худшем для него случае грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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