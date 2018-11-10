Выкидыш, проблемы в отношениях ненависть к Трампу. В США издали мемуары Мишель Обамы

Во вторник в США начнутся продажи автобиографии бывшей первой леди Мишель Обамы «Becoming» («Становление»). Перед выходом появились некоторые выдержки из неё − например, про отношения с мужем Бараком Обамой, о выкидыше и семейных трудностях. Другие подробности Мишель рассказала в интервью телеканалу ABC.

Мемуары поделены на три части: «Становясь мной», «Становясь нами» и «Становясь большим». Они охватывают всю жизнь Мишель Обамы − от тесной квартирки в Чикаго до «места, где так много ступеней, что сосчитать их так и не удалось».

Как написали в рецензии Washington Post, в первой части Обама проводит глубокое, во многом социологическое, исследование Чикаго, его жителей и общественных институтов, рассуждает о джентрификации, гособразовании и так далее. В этом нет ничего удивительного − Мишель получила степень магистра социологии в Принстонском университете.

Во второй части Мишель рассказывает о своей жизни с Бараком Обамой − как они стали семьёй, как она искала работу по душе. Washington Post пишут, что первая леди никогда не рассказывала о своём муже так откровенно.

В третьей части книги Мишель Обама рассуждала о жизни их пары как публичных фигур. Она оценивает наследие, которое они оставили после себя, и свои достижения в качестве первой леди страны.

О выкидыше и искусственное оплодотворение

Мишель призналась, что 20 лет назад у неё был выкидыш. В эфире ABC Обама рассказала, что чувствовала себя после этого «потерянной и одинокой». «Мне казалось, что это я не справилась, потому что не знала, как часто случаются выкидыши, ведь мы не говорим о них. Мы сидим, каждый со своей болью, и считаем, что с нами что-то не так». Она отмечает, как важно говорить с молодыми матерями о том, что выкидыши случаются, пишет meduza..

В 34 года Мишель поняла, что ей тяжело будет рожать самой, поэтому вместе с Бараком они решили воспользоваться искусственным оплодотворением. Обе их дочеры были зачаты этим способом.

Об отношениях с Бараком Обамой

Мишель Обама описывает, как влюбилась в своего будущего мужа в одну летнюю ночь в Чикаго: «Как только я позволила себе почувствовать что-то по отношению к Бараку, чувства нахлынули − сбивающей с ног волной радости, благодарности, удовлетворения и удивления». Когда в 1996 году Барак был избран в сенат штата Иллинойс, Мишель осталась одна дома и пыталась забеременеть с помощью искусственного оплодотворения. После рождения дочерей она, как сама описывает, почувствовала себя «матерью на полной ставке с мужем на полставки».

Когда в их браке возникают сложности, они вместе посещают психотерапевта, сказала Мишель в интервью ABC. «Парная терапия была для нас одним из способов, с помощью которого мы научились преодолевать разногласия». Она отмечает, что есть очень много молодых пар, которые ссорятся и не работают над своими отношениями. Обращаясь к ним, она сказала: «Мишель и Барак Обамы, у которых феноменальный брак и которые любят друг друга, работают над своим браком. И мы получаем помощь, когда она нам нужна».

В 2004 году её муж участвовал в выборах в сенат США. Мишель поставила ему условие − если он проиграет, его политическая карьера окончена. Барак победил. А потом пошёл в президенты, чего Мишель сначала не хотела, но потом согласилась. Она посчитала, что её муж «будет отличным президентом».

О Трампе

Мишель Обама пишет, что никогда не хотела и не будет баллотироваться на пост президента − это чуждая для неё сфера. «Я никогда не была фанатом политики, и опыт последних десяти лет мало что в этом изменил», − сказала она.

Она написала, что её шокировали результаты выборов 2016 года, когда президентом стал Дональд Трамп. И она никогда не простит ему поддержку слухов о том, что Барак Обама родился не в США. Трамп за два месяца до выборов в интервью Washington Post отказывался признать факт, что Барак появился на свет в США. Он утверждал, что Обама на самом деле уроженец Кении.

Барак назвал эти слухи глупотями, а Белый дом опубликовал копию его свидетельства о рождении − там указаны Гавайи. По словам Мишель, «вся эта история была безумной и подлой, а в ее основе лежали ксенофобия и нетерпимость. Что было бы, если бы кто-то с нестабильной психикой зарядил бы пистолет и поехал в Вашингтон?»

Обама также пишет, что была в ярости, когда услышала, как Трамп хвастался возможностью «хватать женщин за промежность». За месяц до выборов Washington Post опубликовала запись 2005 года со съёмок телепрогрммы Access Hollywood, где Трамп говорил: «Я сразу целую красоток. С ходу, даже не жду. Когда ты звезда, они позволяют тебе это делать, что угодно позволяют. Схватить за промежность. Они позволяют тебе все». Потом он извинился за эти слова.

В 2017 году Барак Обама и его супруга заключили договор с издательством Penguin Random House на выпуск мемуаров − по одному на каждого. Сумма сделки оценивается в 60 миллионов долларов. Когда выйдет книга Барака Обамы, пока не известно. Семья обещала пожертвовать доход от мемуаров в свой благотворительный фонд.