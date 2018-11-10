Откажемся от мяса? «К 2100 году разведение скота станет устаревшей и варварской практикой»

По оценкам Института сельского хозяйства и торговой политики (США), к 2050 году домашний скот будет производить 80% допустимой нормы парниковых газов. Экологи уже бьют тревогу и предлагают вводить налоги на мясо. Однако Джейси Риз считает, что беспокоиться не о чем. Животноводство, по его мнению, сойдет на нет само собой.





Исследователь уверен, что скоро человечество перейдет на растительные аналоги привычных продуктов, а фермерское хозяйство в его традиционном понимании уйдет в прошлое. К таким выводам Риз пришел после анализа других трансформаций в обществе.





Он проследил, сколько времени потребовалось на то, чтобы женщинам дали избирательные права, и на то, чтобы автомобили получили широкое распространение. И решил, что примерно столько же времени уйдет на осознанный отказ от мяса.





Технологии уже позволяют заменять говядину, курицу и свинину растительными аналогами. Дело за «малым»: изменить предпочтения потребителей. И на этом пути немало сложностей. Пока что количество вегетарианцев не демонстрирует никаких тенденций к увеличению. А животноводческие ассоциации успешно добиваются законодательного запрета называть мясом любые его заменители.









Инвестиции в производство мяса из пробирки также не впечатляют. Так производитель растительных бургеров Impossible Foods привлек $387 млн, а создатель веганского майонеза и искусственного куриного мяса Just — $220 млн. Для сравнения капитализация только одного производителя натурального мяса в США — Tyson Foods — составляет $27 млрд.





Впрочем, по прогнозам Риза, инвестиции в искусственное мясо будут расти, особенно если технологию поддержит правительство, а налоги на настоящее мясо все-таки введут.





Уже к 2050 году половину потребляемых молочных и мясных продуктов, а также яиц составят растительные заменители. К 2100 году мясо-молочная индустрия в ее нынешней форме прекратит существование, смело прогнозирует эксперт.





«К этому времени разведение скота на фермах будет казаться устаревшей и варварской практикой», — отмечает исследователь в своей книге «Конец животноводству». Однако Риз признает, что общество нужно подготовить к переходу, поскольку пока люди с опаской относятся к мясным эрзац-продуктам.





Согласно опросу Good Food Institute, каждая восьмая семья в США не против включить растительные бургеры в свой рацион. Если бы от мясных продуктов отказались все американцы, то переход был бы равносилен отказу от 12 млн автомобилей или отключению от электроэнергии 2,3 млн домов.





Перейти на растительную диету предлагают и экологи, обеспокоенные проблемой перенаселения. К 2050 году население Земли вырастет до 10 млрд человек, и потребуются новые ресурсы для производства пищи. Если диета не изменится, то значительная часть природных ресурсов будет исчерпана.







