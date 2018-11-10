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Лукашенко поздравил поляков с праздником независимости

11.11.2018 12:39 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко поздравил президента Польши Анджея Дуду и народ этой страны с Национальным праздником независимости и 100-летием восстановления независимости, сообщает БелТА.

Лукашенко отметил, что Беларусь последовательно стремится выстраивать добрососедские и дружественные отношения с Польшей, исходя из принципов международного права, а также совместной ответственности государств за стабильность и безопасность в Европе.


 
 
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Александр Лукашенко поздравил президента Польши Анджея Дуду и народ этой страны с Национальным праздником независимости и 100-летием восстановления...
 
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