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Лукашенко поздравил поляков с праздником независимости
Александр Лукашенко поздравил президента Польши Анджея Дуду и народ этой страны с Национальным праздником независимости и 100-летием восстановления независимости, сообщает
Лукашенко отметил, что Беларусь последовательно стремится выстраивать добрососедские и дружественные отношения с Польшей, исходя из принципов международного права, а также совместной ответственности государств за стабильность и безопасность в Европе.
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Александр Лукашенко поздравил президента Польши Анджея Дуду и народ этой страны с Национальным праздником независимости и 100-летием восстановления...
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