Разбежка в ценах на квартиры в самом дорогом и самом дешевом областном центре — Бресте и Витебске — превысила $160









Цены на квартиры менялись по-разному: рост по итогам III квартала 2018 года был отмечен в десяти городах, снижение - в семи.





Среди областных центров квартиры дешевели только в Витебске, однако темпы снижения здесь были очень существенными (-5,4%). Могилев и Гродно завершили квартал с показателем +1,4% и +1,7% соответственно.





Максимальные темпы роста цен продемонстрировали Брест (+4,5%) и Гомель (+6,4%).









Что касается Бреста, то цены проданных в городе над Бугом квартир по сравнению с минимумом 2016-2017 гг. выросли на 19%. Среди других городов страны только в Минске зафиксирован аналогичный рост цен.









Цены на недвижимость в крупных региональных городах Беларуси:





Солигорск — 751

Брест — 702

Молодечно — 635

Гродно — 607

Гомель — 586

Могилев — 576

Борисов — 550

Лида — 503

Новополоцк — 500

Полоцк — 492

Барановичи — 487

Орша — 448

Мозырь — 426

Бобруйск — 424







