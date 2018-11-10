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Разбежка в ценах на квартиры в самом дорогом и самом дешевом областном центре — Бресте и Витебске — превысила $160
Портал Realt.by опубликовал ежеквартальный обзор рынка недвижимости в регионах Беларуси.
Цены на квартиры менялись по-разному: рост по итогам III квартала 2018 года был отмечен в десяти городах, снижение - в семи.
Среди областных центров квартиры дешевели только в Витебске, однако темпы снижения здесь были очень существенными (-5,4%). Могилев и Гродно завершили квартал с показателем +1,4% и +1,7% соответственно.
Максимальные темпы роста цен продемонстрировали Брест (+4,5%) и Гомель (+6,4%).
Что касается Бреста, то цены проданных в городе над Бугом квартир по сравнению с минимумом 2016-2017 гг. выросли на 19%. Среди других городов страны только в Минске зафиксирован аналогичный рост цен.
Цены на недвижимость в крупных региональных городах Беларуси:
Солигорск — 751
Брест — 702
Молодечно — 635
Гродно — 607
Гомель — 586
Могилев — 576
Борисов — 550
Витебск — 541
Лида — 503
Новополоцк — 500
Полоцк — 492
Барановичи — 487
Орша — 448
Мозырь — 426
Бобруйск — 424
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Разбежка в ценах на квартиры в самом дорогом и самом дешевом областном центре — Бресте и Витебске — превысила $160
Портал Realt.by опубликовал ежеквартальный обзор рынка недвижимости в регионах Беларуси.
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