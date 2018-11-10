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Дмитрий Колдун даст концерт на центральной площади Донецка в день выборов главы «ДНР»

11.11.2018 12:10 — Разное | Партизан  
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Белорусский певец Дмитрий Колдун выступит в неподконтрольным Украине Донецке.



Его концерт состоится на центральной площади города 11 ноября, в день проведения выборов главы «ДНР».

После выступления в Донецке певцу, скорее всего, будет запрещен въезд в Украину.

Дмитрий Колдун — победитель российскому конкурса «Фабрика звезд - 6». Представлял Беларусь на конкурсе Евровидение 2007 с песней Work your magic, занял шестое место.


 
 
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Белорусский певец Дмитрий Колдун выступит в неподконтрольным Украине Донецке.
 
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