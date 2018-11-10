Дмитрий Колдун даст концерт на центральной площади Донецка в день выборов главы «ДНР»









Его концерт состоится на центральной площади города 11 ноября, в день проведения выборов главы «ДНР».





После выступления в Донецке певцу, скорее всего, будет запрещен въезд в Украину.





Дмитрий Колдун — победитель российскому конкурса «Фабрика звезд - 6». Представлял Беларусь на конкурсе Евровидение 2007 с песней Work your magic, занял шестое место.



