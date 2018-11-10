Десять самых популярных Instagram-аккаунтов белорусов

Виктор Прокопеня

@viktorprokopenya

1 место, 3,9 млн подписчиков





Виктор Прокопеня — ИТ-предприниматель, основатель инвестиционного фонда VP Capital, а еще — крупнейший налогоплательщик в Беларуси среди физических лиц.





У его аккаунта почти четыре миллиона подписчиков. Это больше, чем у Филиппа Киркорова, Сергея Безрукова или Андрея Малахова. Как так получилось?





Предприниматель рассказывал, что это подарок на день от лучшего друга — основателя игровой компании Inventain Дмитрия Шеленговского. Он нарисовал персонажа, похожего на Виктора, и добавил в свои игры со ссылкой на аккаунт предпринимателя. «В итоге фанаты игры подписываются и количество подписчиков постоянно растет. Никаких ботов — все настоящие», — писал Прокопеня.





В аккаунте самого популярного Instagram-блогера из Беларуси — отчеты с конференций и форумов, а также снимки из путешествий. На некоторых можно видеть самого предпринимателя, на других — его игровое альтер-эго.





Нина Сереброва

@ninaserebrova





2 место, 2,4 млн подписчиков





Нина Сереброва — гомелькая модель. По образованию она преподаватель английского языка, успела поработать пиар-менеджером, мастером по маникюру и репетитором английского языка.

За несколько лет ее Instagram-аккаунт собрал более двух миллионов подписчиков. В 2016 году Нина заключила рекламный контракт с линией спортивной одежды элитного бренда Philipp Plein, а после — с другими брендами.

Сейчас ее аккаунт пестрит фото из Майами, Лос-Анжелеса и Сингапура. Девушка щедро демонстрирует свою красоту и сопровождает фото игривыми подписями вроде «Я вижу, что вам понравилось маленькое красное бикини, а теперь — маленькое красное платье».





«Эта цифра не свалилась на меня вчера, — объясняла Нина количество своих подписчиков. — Это около четырех лет работы, постинга. Раньше это было намного проще, достаточно было просто делать красивые фотографии, паблики их охотно разбирали. Сейчас этого недостаточно. Ты уже должен быть кем-то — делать качественный контент, нести полезную информацию».





Даша Март

@dashamart





3 место, 1,3 млн подписчиков





Даша Март — фотограф и модель.





По образованию она дизайнер, несколько лет работала водителем. Сейчас она замужем за вратарем хоккейного клуба «Юность» Александром Бородулей (кстати, предложение руки и сердца он сделал ей на катке). Даша также, как и Нина Сереброва, участвовала в съемках в Милане для Philipp Plein.





Фотографии в аккаунте Даши Март напоминают бесконечный отпуск: пляжи Баселоны, красоты Парижа, улочки Италии. Но все это — только фон для длинных ног, глубоких декольте и смелых поз.





Макс Корж

@maxkorzhmus





4 место, 1,3 миллиона подписчиков

Макс Корж — певец и автор песен, известный далеко за пределами Беларуси.





Корж родился в Лунинце, проучился в БГУ три года, а после занялся музыкой и записал уже пять сольных альбомов. Сейчас он живет в Минске и время от времени уезжает в трансконтинентальные турне.





В аккаунте Макса Коржа — фото с концертов, кадры из-за кулис, посиделки с «пацанами» из Лунинца и «подарки для красавиц» — жены Татьяны и дочки Эмилии.





Влад Бумага

@a4omg

5 место, 958 тысяч подписчиков





Влад Бумага — блогер, популярный в Instagram и YouTube.





Владу 22 года, он живет в Минске. Бумага — его настоящая фамилия (во всяком случае, он сам так утверждает), своих подписчиков он называет «бумажными». К тому же у него есть татуировка на ладони с названием его канала — A4.





Волна его популярности началась в 2016 году после видео о тайной ночевке в батутной арене. Год спустя блогер собрал тысячи своих фанатов-подростков в торговом центре Минска





В своем инстаграм-аккаунте Влад публикует моменты из повседневной жизни и кадры со съемок видео для YouTube-канала — например, купание в бассейне с бананами. Встречаются и совместные фото Влада и его девушки Юлии Годуновой (она тоже есть в этом топе).





Аня Протасова

@reira_reira

6 место, 809 тысяс подписчиков





Аня Протасова окончила БГМУ по специальности «стоматология», проходит интернатуру, учится на сексолога и пишет книгу.





В своем Instagram она рассказывает «про секс, отношения и парней по-медицински». Каждый пост сопровождает фотография самой Ани — иногда в одежде, иногда в нижнем белье. Ее аккаунт стал популярным довольно быстро: всего за полтора года количество ее подписчиков перевалило за 800 тысяч человек.





«Скажите мне год назад, что я буду иметь такую аудиторию, такой заработок и занимать такое место, я бы сказала: это невозможно, ведь все ниши уже заняты. Сейчас я имею то, что имею, и, если честно, это не было сложно», — писала она в одном из постов.





Юля Годунова

@juliagodunova





7 место, 742 тысяч подписчиков





Юля Годунова — блогер, популярная на YouTube и в Instagram.

Она проучилась четыре года на факультете международных отношений БГУ, но не завершила учебу. Сейчас Юля сосредоточилась на блогерстве и интернет-творчестве. Недавно она записала музыкальный клип и планирует продолжать петь.





В инстаграме, как и на YouTube, девушка рассказывает о своей жизни: путешествиях, выборе косметики и повседневных занятиях. На фото часто можно видеть других популярных блогеров: ее парня Влада Бумагу и друга Диму Ермузевича.





Дима Ермузевич

@dimaermuzevich





8 место, 731 тысяча подписчиков

Дима Ермузевич — один из первых популярных видеоблогеров Беларуси. Уже в 16 лет на его YouTube-канал были подписаны сотни тысяч человек. Сейчас ему 20, и его поклонники активно следят на ним на всех площадках — в том числе в Instagram.





Дима учится в минском колледже искусств — изучает режиссуру и актерское мастерство. Еще он увлекается фотографией и регулярно устраивает фотосессии с участием своих друзей-блогеров.





В его инстаграме много фото самого Димы в разных образах. Есть также юмористические видео и просто моменты из жизни.





Оксана Невесёлая

@o_neveselaya





9 место, 724 тысячи подписчиков

Оксана стала известной из-за курьеза: британские таблоиды спутали ее с другой женщиной и ошибочно назвали 17-летнюю девушку «самой горячей учительницей математики в мире». Странная слава ушла, а подписчики в Instagram остались — за два года их собралось более 700 тысяч.

В школе Оксана серьезно занималась шахматами, после увлеклась тайским боксом, много путешествовала. После школы она взяла год для отдыха, а после собиралась поступить в МГЛУ.





В своих Instagram-постах Оксана часто фотографируется в кафе и с букетами цветов, иногда публикует фото на пляже или на яхте. Иногда она рассуждает о жизни и отношениях, цитирует песни или стихи.









Валери Вивьер

@valerievivier





10 место, 630 тысяч подписчиков





Валери Вивьер — топ-модель и актриса.





В 2012 году она закончила МГЛУ, а известной стала после участия в конкурсе «Топ-модель мира — 2015». Сейчас Валери живет и работает в Лондоне, однако регулярно бывает в Минске. Вообще путешествует она очень много и посетила уже более 70 стран.





Со своими подписчиками модель делится селфи и профессиональными фотографиями, порой весьма откровенными. Иногда в постах она рассказывает о средствах ухода за собой и здоровом образе жизни.



