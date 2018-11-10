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"Подох, скотина… Но мне от этого не жарко и не холодно"

11.11.2018 11:35 — Разное | Партизан  
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В могилу пологовского маньяка воткнули березовый кол. Сотрудники кладбища уверяют, что скоро холмик просядет и от могилы не останется и следа.

"Подох, скотина… Но мне от этого не жарко и не холодно"

Кто-то неведомый воткнул с могилу пологовского маньяка березовый кол с венком из прутьев.

Неизвестный воткнул в могилу похороненного 8 ноября на житомирском городском кладбище "пологовского маньяка" Сергея Ткача березовый кол, на который надел свитое из прутьев некое подобие пентаграммы.

Ткача похоронили на кладбище, прозванном в народе "Дружба"

Могила "пологовского маньяка", который отбывал пожизненный срок в Житомирском учреждении исполнения наказаний №8, находится не на каком-то специальном участке городского кладбища, а на обычном, №49, где захоронены тела рядовых граждан.

В народе это кладбище называется "Дружба", возможно потому, что здесь хоронят буквально всех подряд (могила за могилой), независимо от конфессиональной и этнической принадлежности покойного, его социального статуса и причин смерти, пишет kp.ua


Как пояснил сотрудник кладбища, который хоронил Ткача и который представился Русланом, скоро могила просядет, и от нее даже следа не останется. Никаких "номерков" и других опознавательных знаков на ней нет, если не считать таковым неведомо кем воткнутый березовый кол с венком из прутьев. Однако у могилы есть свой номер, зафиксированный в соответствующем реестре, с указанием, кто и когда здесь захоронен.

"Подох, скотина… Но мне от этого не жарко и не холодно"

Серей Ткач убивал и затем насиловал девочек и девушек в возрасте от 9 до 18 лет. Он признался в 107-ми убийствах, совершенных в течение 25 лет, но было доказано только 36. Орудовал на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей.  В последнее время жил в райцентре Пологи Запорожской области, где продолжал убивать. Тем временем милиция "разоблачала убийц", прокуратура проштамповывала обвинительные заключения, а суды, в свою очередь, приговоры с 10-15-летними сроками невинным людям.

Всего было осуждено за убийства, совершенные Ткачом, 13 человек.  Большинство невинных отсидели от 5 до 11 лет. В 2000 году Владимир Светличный, задержанный по подозрению в убийстве своей 9-летней дочери Ольги (которую задушил Ткач), а также в совершении ещё 22 преступлений, повесился в камере Днепропетровского СИЗО.

Так случилось, что один из невинно осужденных, Яков Попович, которого обвинили в убийстве двоюродной сестры Яны Попович (она тоже была жертвой Ткача) и в 14-летнем возрасте упекли за решетку, после освобождения в живет в Житомире, буквально в нескольких километрах от колонии, где отбывал срок Ткач. В Пологах, где жили Поповичи, жить стало невозможно, и мама Якова вернулась на Житомирщину, поселившись в родительском доме.

Узнав о смерти маньяка, который убил его кузину и исковеркал жизнь, Яша сказал лишь: "Подох, скотина… Но мне от этого не жарко и не холодно...".


 
 
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В могилу пологовского маньяка воткнули березовый кол. Сотрудники кладбища уверяют, что скоро холмик просядет и от могилы не останется и следа.
 
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