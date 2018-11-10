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ХК "Динамо-Минск" возглавил Андрей Сидоренко

11.11.2018 12:39 — Разное | Интерфакс  
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Андрей Сидоренко назначен главным тренером минского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

В тренерский штаб также вошли Андрей Ковалев и Дмитрий Кравченко.

Со всеми специалистами заключены контракты до конца этого сезона.

Новый главный тренер «зубров» родом из Чебаркуля (Россия). Воспитанник челябинской школы хоккея, будучи защитником, наибольшее количество сезонов (семь) провел в родном «Тракторе». Также выступал в чемпионате СССР за «Металлург» (Челябинск), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Прогресс-ШВСМ» (Гродно), «Ижсталь» (Ижевск), «Металлург» (Магнитогорск), «Химик» (Новополоцк).

А.Сидоренко неоднократно становился у руля белорусских сборных: входил в штаб «молодежки» на ЧМ-1993 (квалификационный турнир) и был одним из первых тренеров «националки» (1993-96), которую в 1995 году вывел из группы «С» в группу «В» чемпионата мира. Не так давно, в июле нынешнего года, вновь принял главную команду страны.

Как сообщалось, на прошлой неделе ХК "Динамо-Минск" уволил весь свой тренерский штаб.

"Главный тренер Горди Дуайер уволен. С тренером Сергеем Стасем, тренером Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым контракты расторгнуты по соглашению сторон", - говорилось  в сообщении клуба.

В данной связи генеральный директор ХК Дмитрий Басков заявил, что "команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде".

"Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить. О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против "Трактора", - добавил он.

Г.Дуайер стал главным тренером "Динамо-Минск" летом прошлого года.

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Андрей Сидоренко назначен главным тренером минского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. В тренерский штаб также вошли Андрей Ковалев и Дмитрий Кравченко....
 
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