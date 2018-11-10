ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Усик победил нокаутом Белью и защитил свои чемпионские титулы

11.11.2018 12:14 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик победил экс-чемпиона мира по версии WBC Тони Белью в поединке за принадлежащие украинцу пояса WBC, WBO, WBA, IBF и пояс журнала The Ring.

В ночь с субботы на воскресенье на "Манчестер Арене" А.Усик отправил британца в нокаут в восьмом раунде, несмотря на достойное сопротивление соперника.

Теперь в активе 31-летнего А.Усика на профессиональном ринге 16 поединков, все из них он выиграл, причем 12 нокаутом. 35-летний Т.Белью провел до этого 33 боя, одержал 30 побед (30 нокаутом), 2 раза проиграл и один поединок завершился ничьей.

Как известно, в июле 2018 года в финале Всемирной боксерской суперсерии чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым, завоевав пояса IBF и WBA.

Таким образом, А.Усик стал первым боксером тяжелого дивизиона, который обладает одновременно четырьмя титулами престижных версий, поясом The Ring и Кубком Мохаммеда Али.

 

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик победил экс-чемпиона мира по версии WBC Тони Белью в поединке за принадлежащие украинцу пояса WBC, WBO, WBA,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Сидоренко стал главным тренером минского "Динамо"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика