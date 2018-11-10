Таможенники нашли в тайнике авто 2 тысячи флаконов гормона роста

Препарат под названием NANOTROP был найден сотрудниками Гродненской региональной таможни в тайнике, который был оборудован в автомобиле гражданина Украины.

Гражданин Украины ехал в Литву через пункт пропуска «Привалка». Для прохождения таможенного контроля он выбрал красный коридор, чтобы задекларировать свой автомобиль. После проверки документовттаможенники решили провести сканирование авто. В результате сотрудники таможни обнаружили тайник, в котором и был спрятан препарат. Предварительная стоимость товара составляет 43 тысячи рублей.

Весь товар изъят вместе с автомобилем. В отношении водителя начат административный процесс.

