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Таможенники нашли в тайнике авто 2 тысячи флаконов гормона роста

11.11.2018 13:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Таможенники нашли в тайнике авто 2 тысячи флаконов гормона роста
Гродненская региональная таможня

Препарат под названием NANOTROP был найден сотрудниками Гродненской региональной таможни в тайнике, который был оборудован в автомобиле гражданина Украины.

Гражданин Украины ехал в Литву через пункт пропуска «Привалка». Для прохождения таможенного контроля он выбрал красный коридор, чтобы задекларировать свой автомобиль. После проверки документовттаможенники решили провести сканирование авто. В результате сотрудники таможни обнаружили тайник, в котором и был спрятан препарат. Предварительная стоимость товара  составляет 43 тысячи рублей.

Весь товар изъят вместе с автомобилем.  В отношении водителя начат административный процесс.
 

 
 
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Предварительная стоимость товара по составляет 43 тысячи рублей.
 
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