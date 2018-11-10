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Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.

11.11.2018 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мероприятия в г. Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60517.php

Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.

Дата

Наименование мероприятия

Место и время проведения

12.11 — 25.11.2018

Выставка «Жизнь и судьба вице-адмирала Веномина Александровича Полянского»

Брестский областной краеведческий музей,
ул. К. Маркса, 60. Время работы с 10.00 до 18.00

12.11 — 30.11.2018

Фотовыставка Евгения Анголюка «Между небом и Карпатами»

Брестская городская центральная библиотека им. А.С. Пушкина,
б-р Шевченко,3. Время работы с 10.00 до 20.00, выходной вторник

12.11 — 09.12.2018

Выставка «Соломенное золото Беларуси»

Брестский областной краеведческий музей,
ул. К. Маркса, 60. Время работы с 10.00 до 18.00

12.11.2018

Музыкальный салон «Осень вовсе не грустит»

Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14. Начало в 18.30

13.11 — 15.11.2018

11.2018

Смотр-конкурс художественной самодеятельности по теме «Я хачу правесці Вас па зямлі, якая для мяне даражэй за ўсё»

Брестский колледж – филиал УО “Белорусский государственный университет транспорта” Начало в 14.30

13.11.2018

К 1000-летию Бреста «Музыка нашей Родины». В программе произведения белорусских композиторов

Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21. Начало в 19.00

14.11.2018

Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра

Брестский городской исполнительный комитет
Зимний сад Начало в 10:00

14.11.2018

Концерт лауреатов международных конкурсов, обладателей «Трофея мира» и «Кубка мира» Александра Сироткина и Андрея Битюцких

Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14. Начало в 18.30

14.11.2018

Концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры»

Брестский областной общественно-культурный центр,
ул. Коммунистическая, 1. Начало в 18.30

14.11.2018

Музыкальная комедия «Жених на двоих»

Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21. Начало в 19.00 

15.11.2018

Круглый стол, посвященный 100-летию комсомола

УО «Брестский государственный колледж связи» (ул. Кирова, д. 82) Начало в 15.00

15.11.2018

Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы «Купалинка»

Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14. Начало в 18.30

15.11.2018

Драматическая комедия «Невольницы»

Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21. Начало в 19.00

15.11.2018

Открытие профсоюзного форума «Студенческая осень»

Площадь Церемониалов Начало в 10.00

15.11.2018

Акция к Международному дню отказа от курения «Курить не модно! Будь в тренде!»

УО «БрГТУ», фойе главного корпуса Начало в 13.00

15.11 — 16.11.2018

Выставка рисунков учащихся школ Московского района г. Бреста в рамках Года малой родины «Дыхание Родины»

Музей изобразительных искусств мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»

16.11 — 17.11.2018

IX турнир по баскетболу среди мужчин на кубок Генерального консула РП в Бресте

Брестский областной центр олимпийского резерва «Виктория»
Ул. Ленинградская, 4 Торжественное открытие турнира в 14.00

16.11.2018 – 28.11.2018

XVII турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Беларуси В.Н. Карвата среди команд учреждений образования и работающей молодежи Ленинского района г. Бреста

УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж» Начало в 18:00

16.11.2018

Фестиваль студенческих объединений БрГТУ, приуроченный к Международному дню студентов

УО «БрГТУ», галерея, Начало в 13.00

16.11.2018

Концерт-творческая встреча на «Малой Родине» с учениками класса Макаревич Елены Сергеевны

Брестская областная филармония, ул. Орджоникидзе, 14. Начало в 18.30

16.11.2018

Вечер памяти Валерия Ивановича Григорука

Брестский государственный музыкальный колледж им. Г.Ширмы,
ул. Гоголя, 7. Начало в 18.30

16.11.2018

Спектакль «Любопытный слоненок»

Брестский театр кукол, Партизанский проспект, 15. Начало в 12.00

16.11.2018

Вечер отдыха «Для тех, кому за…»

Центр культуры и досуга, ул. Жукова, 1. Начало в 18.00

17.11.2018

Чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой среди мужских команд (экстралига) ХК «Брест» — ХК «Барановичи»

Ледовый дворец ул. Московская, 151А, Начало в 13.00

17.11.2018

Первенство Республики Беларусь по хоккею с шайбой среди юношей 2008 г.р. Брест – Лида

Ледовый дворец ул. Московская, 151А Начало в 17.30

17.11.2018

Сказка для детей с родителями «Печальный король»

Брестский академический театр драмы, ул. Ленина, 21. Начало в 11.00

17.11.2018

Дископрограмма «Проект Туса»

Брестский городской центр культуры, ул. Гоголя, 5. Начало в 18.30

17.11.2018

Молодежная дискотека

Центр культуры и досуга, ул. Жукова, 1. Начало в 18.00

18.11.2018

Концерт Лолиты

ДС «Виктория», ул. Ленинградская, 4. Начало в 19.00

18.11.2018

Кастинг «Мисс Брест»

Ул. Краснознаменная, 5. Начало в 15.00

18.11.2018

Премьера! Комедия-фарс «Не всякий вор грабитель». Постановка — Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Александр Козак

Брестский академический театр драмы, ул. Ленина, 21. Начало в 19.00

Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60517.php

Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.
 Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60517.php

Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60517.php

Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60517.php

Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.
 Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60517.php

Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.
 Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60517.php

Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.
 Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60517.php

Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60517.php

Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.
 Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.

 
Теги: Брест
 
 
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Мероприятия в г. Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г. Дата Наименование мероприятия Место и время...
 
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