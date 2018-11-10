 Мероприятия в городе Бресте с 12 по 18 ноября 2018 г.

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Дата
|
Наименование мероприятия
|
Место и время проведения
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12.11 — 25.11.2018
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Выставка «Жизнь и судьба вице-адмирала Веномина Александровича Полянского»
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Брестский областной краеведческий музей,
ул. К. Маркса, 60. Время работы с 10.00 до 18.00
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12.11 — 30.11.2018
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Фотовыставка Евгения Анголюка «Между небом и Карпатами»
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Брестская городская центральная библиотека им. А.С. Пушкина,
б-р Шевченко,3. Время работы с 10.00 до 20.00, выходной вторник
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12.11 — 09.12.2018
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Выставка «Соломенное золото Беларуси»
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Брестский областной краеведческий музей,
ул. К. Маркса, 60. Время работы с 10.00 до 18.00
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12.11.2018
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Музыкальный салон «Осень вовсе не грустит»
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Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14. Начало в 18.30
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13.11 — 15.11.2018
11.2018
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Смотр-конкурс художественной самодеятельности по теме «Я хачу правесці Вас па зямлі, якая для мяне даражэй за ўсё»
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Брестский колледж – филиал УО “Белорусский государственный университет транспорта” Начало в 14.30
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13.11.2018
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К 1000-летию Бреста «Музыка нашей Родины». В программе произведения белорусских композиторов
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Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21. Начало в 19.00
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14.11.2018
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Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра
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Брестский городской исполнительный комитет
Зимний сад Начало в 10:00
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14.11.2018
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Концерт лауреатов международных конкурсов, обладателей «Трофея мира» и «Кубка мира» Александра Сироткина и Андрея Битюцких
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Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14. Начало в 18.30
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14.11.2018
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Концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры»
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Брестский областной общественно-культурный центр,
ул. Коммунистическая, 1. Начало в 18.30
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14.11.2018
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Музыкальная комедия «Жених на двоих»
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Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21. Начало в 19.00
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15.11.2018
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Круглый стол, посвященный 100-летию комсомола
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УО «Брестский государственный колледж связи» (ул. Кирова, д. 82) Начало в 15.00
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15.11.2018
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Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы «Купалинка»
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Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14. Начало в 18.30
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15.11.2018
|
Драматическая комедия «Невольницы»
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Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21. Начало в 19.00
|
15.11.2018
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Открытие профсоюзного форума «Студенческая осень»
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Площадь Церемониалов Начало в 10.00
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15.11.2018
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Акция к Международному дню отказа от курения «Курить не модно! Будь в тренде!»
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УО «БрГТУ», фойе главного корпуса Начало в 13.00
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15.11 — 16.11.2018
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Выставка рисунков учащихся школ Московского района г. Бреста в рамках Года малой родины «Дыхание Родины»
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Музей изобразительных искусств мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»
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16.11 — 17.11.2018
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IX турнир по баскетболу среди мужчин на кубок Генерального консула РП в Бресте
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Брестский областной центр олимпийского резерва «Виктория»
Ул. Ленинградская, 4 Торжественное открытие турнира в 14.00
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16.11.2018 – 28.11.2018
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XVII турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Беларуси В.Н. Карвата среди команд учреждений образования и работающей молодежи Ленинского района г. Бреста
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УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж» Начало в 18:00
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16.11.2018
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Фестиваль студенческих объединений БрГТУ, приуроченный к Международному дню студентов
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УО «БрГТУ», галерея, Начало в 13.00
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16.11.2018
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Концерт-творческая встреча на «Малой Родине» с учениками класса Макаревич Елены Сергеевны
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Брестская областная филармония, ул. Орджоникидзе, 14. Начало в 18.30
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16.11.2018
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Вечер памяти Валерия Ивановича Григорука
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Брестский государственный музыкальный колледж им. Г.Ширмы,
ул. Гоголя, 7. Начало в 18.30
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16.11.2018
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Спектакль «Любопытный слоненок»
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Брестский театр кукол, Партизанский проспект, 15. Начало в 12.00
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16.11.2018
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Вечер отдыха «Для тех, кому за…»
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Центр культуры и досуга, ул. Жукова, 1. Начало в 18.00
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17.11.2018
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Чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой среди мужских команд (экстралига) ХК «Брест» — ХК «Барановичи»
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Ледовый дворец ул. Московская, 151А, Начало в 13.00
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17.11.2018
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Первенство Республики Беларусь по хоккею с шайбой среди юношей 2008 г.р. Брест – Лида
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Ледовый дворец ул. Московская, 151А Начало в 17.30
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17.11.2018
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Сказка для детей с родителями «Печальный король»
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Брестский академический театр драмы, ул. Ленина, 21. Начало в 11.00
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17.11.2018
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Дископрограмма «Проект Туса»
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Брестский городской центр культуры, ул. Гоголя, 5. Начало в 18.30
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17.11.2018
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Молодежная дискотека
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Центр культуры и досуга, ул. Жукова, 1. Начало в 18.00
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18.11.2018
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Концерт Лолиты
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ДС «Виктория», ул. Ленинградская, 4. Начало в 19.00
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18.11.2018
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Кастинг «Мисс Брест»
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Ул. Краснознаменная, 5. Начало в 15.00
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18.11.2018
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Премьера! Комедия-фарс «Не всякий вор грабитель». Постановка — Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Александр Козак
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Брестский академический театр драмы, ул. Ленина, 21. Начало в 19.00