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Лукашенко поздравил поляков со 100-летием восстановления независимости и напомнил про стабильность в Европе
11.11.2018 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сегодня польского коллегу Анджея Дуду и народ Польши с национальным праздником независимости и 100-летием восстановления независимости. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь последовательно стремится выстраивать добрососедские и дружественные отношения с Польшей, исходя из принципов международного права, а также совместной ответственности государств за стабильность и безопасность в Европе.
«Рассчитываю на плодотворную работу по созданию благоприятных условий для дальнейшего расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах», — подчеркнул президент Беларуси.
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Лукашенко поздравил поляков со 100-летием восстановления независимости и напомнил про стабильность в Европе
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сегодня польского коллегу Анджея Дуду и народ Польши с национальным праздником независимости и 100-летием...
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