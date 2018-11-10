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Кто представит Брестскую область на республиканском этапе «Студента года»?

11.11.2018 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Лучших студентов Брестчины 8 ноября собрал Полесский государственный университет в Пинске. В этот день здесь прошел областной этап республиканского конкурса «Студент года-2018».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60513.php

Кто представит Брестскую область на республиканском этапе «Студента года»?

Традиционно конкурс проходит на базе университета, где учится студент-победитель предыдущего года. Поскольку в минувшем году в «Студенте года» одержала победу Анастасия Гурпа из Полесского госуниверситета, в этот раз конкурс приехал в пинский вуз.

За право представить Брестчину на республиканском этапе проекта боролись студенты всех четырех вузов Брестчины – ребята из Барановичей, Пинска и Бреста. Стоит отметить, что БрГТУ представляли сразу две студентки.

Для успешного прохождения всех этапов участникам областного тура необходимо было ярко и креативно показать себя. Организаторы – Брестский областной комитет ОО «БРСМ» и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома при поддержке учреждений высшего образования Брестской области – придумали множество интересных конкурсов, которые позволили выявить таланты и умения студентов, их коммуникативные навыки и не только. 

По итогам конкурса были определены победители в различных номинациях. Так, «За стремление к победе» награжден Михаил Ольшевский – студент факультета педагогики и психологии Барановичского государственного университета. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60513.php

Кто представит Брестскую область на республиканском этапе «Студента года»?

Диплома в номинации «Я – студент» удостоена представительница экономического факультета Брестского государственного технического университета Дарья Ярошевич. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60513.php

Кто представит Брестскую область на республиканском этапе «Студента года»?

Награду в номинации «Эрудит» получила Елена Гречная – студентка биотехнологического факультета Полесского госуниверситета. Она же стала лучшей по мнению пользователей сети ВКонтакте: девушка победила в онлайн-голосовании и награждена в номинации «Студент года-2018 online».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60513.php

Кто представит Брестскую область на республиканском этапе «Студента года»?

А вот почетное звание «Студент года-2018» получила Ольга Морозюк – студентка филологического факультета БрГУ имени А.С. Пушкина. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60513.php

Кто представит Брестскую область на республиканском этапе «Студента года»?

Однако поскольку Ольга – выпускница, то Брестскую область на республиканском этапе «Студента года-2018» представит Полина Лисовская – студентка факультета электронно-информационных систем Брестского государственного технического университета. Полина также получила звание «Студент года-2018» на областном этапе конкурса.

Пожелаем студентам новых учебных, творческих вершин и только успехов!

 
Теги: Брест
 
 
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Лучших студентов Брестчины 8 ноября собрал Полесский государственный университет в Пинске. В этот день здесь прошел областной этап республиканского конкурса...
 
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