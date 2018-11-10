Владелец единственного электрокара TESLA в Бресте рассказал о плюсах и минусах авто

Быть владельцем электрокара в Беларуси сегодня – то же, что иметь автомобиль с ДВС в начале ХХ века, когда все еще ездили на лошадиных упряжках. Экзотика! Однако те, кто выбрал автомобиль вроде Tesla или Nissan Leaf, уверены: их «железные кони» уже не роскошь, а обычное средство передвижения.



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Zarya.by пообщалась с Юрием, хозяином единственной Tesla Model S в Бресте, и узнал, легко ли отказаться от бензина и дизеля в пользу электричества.

– Бензин?.. Я уже смутно представляю, сколько он стоит, – улыбается Юрий. – Tesla не первый мой электрокар. Раньше ездил на Nissan Leaf. Машина устраивала по всем статьям, кроме запаса хода. Все-таки 140 километров на одной зарядке – это городской вариант. А я много путешествую...

Пока мы беседуем, автомобиль Юрия заряжается близ АЗС «Белоруснефти» на Варшавском шоссе. В прошлом году здесь установили первую и пока единственную в Бресте «быструю» зарядную станцию. Чтобы пополнить аккумуляторы Tesla, ей нужно час-полтора. После этого можно проехать целых 400 километров. До следующей заправки.

– Машина умная: сама знает, сколько ей заправляться и как расходовать энергию с минимальными потерями, – говорит владелец. – Например, здесь стоит система рекуперации. Вы тормозите, а энергия торможения идет на зарядку батарей. Уже экономия! А еще благодаря этой системе тормозные колодки выхаживают сотни тысяч километров!



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Содержать Tesla, по словам Юрия, недорого. Расходников здесь почти нет. Разве что омыватель для стекла... Моторное масло и фильтр, свечи зажигания, антифриз, ремень ГРМ – все это электрокару не нужно.

Основные траты – на электричество. Да и те невелики. Быстрые заправки «Белоруснефти» пока бесплатные. Можно заряжаться и дома, но это долгая песня. От обычной розетки батареи «заполнятся» за 12 – 15 часов. Электричества уйдет примерно на 8 – 9 рублей. Заправляться желательно ночью, когда тарифы выгоднее. И все же – проехать 400 километров за 9 рублей... У какой бензиновой или дизельной машины так получится?



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Один из главных недостатков электрокаров – их цена. Даже сравнительно бюджетные модели вроде Nissan Leaf обойдутся дороже машин среднего класса (30 – 35 тысяч долларов). Ну а новенькая Tesla Model S в версии P85 Perfomance, как у Юрия, – больше 100 тысяч! Впрочем, есть и возможность сэкономить.

– Свою машину я покупал на страховом аукционе в США, – говорит Юрий. – Она попала в ДТП и у нее была повреждена задняя часть. Бывшие хозяева получили свою страховку, а компания выставила машину на торги. Я ее взял довольно дешево...

– Если не секрет, сколько отдали? – интересуюсь.

– Скажем так, она стала дешевле, чем новый, хорошо укомплектованный Geely Atlas в белорусском салоне.

– То есть дешевле 25 тысяч долларов?

– Да. Машину мне доставили через порт Клайпеды. При ввозе я еще заплатил НДС 20%, а таможенная пошлина на электрокары тогда, в 2016 году, была нулевая...



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Так Tesla «поселилась» в Бресте. Перед эксплуатацией пришлось сделать кузовной ремонт. Кузов Model S полностью алюминиевый. Запчасти недешевые, зато ставятся просто – на заклепки, варить ничего не нужно.

Какие еще были проблемы? Недавно Tesla объявила сервисную кампанию из-за ненадежной рулевой рейки. Заводской брак.

– Нужно было поменять четыре дюралевых болта, – рассказывает владелец Model S. – Конструкция действительно оказалась не самой удачной. Но специалисты в Минске все сделали в лучшем виде, потратив четыре часа.

По словам Юрия, сервис в столице хороший. Специализируется как раз на электрокарах. Но вот фирменной СТО Tesla в Беларуси пока нет. Компания официально не работает ни у нас, ни даже в России. Ближайшее представительство – в Германии. Далековато...



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На ходу Tesla Model S чудо как хороша. В меру острая управляемость. Комфортная пневматическая подвеска. И еще – ураганный разгон.

У P85 один электромотор на задней оси, но он выдает 422 лошадиные силы. Крутящий момент на колеса передается почти мгновенно, поэтому машина «делает» первую сотню за 3,2 секунды. Это динамика суперкара! Жмете газ и вас буквально впечатывает в кресло. При этом вы слышите только шелест шин. Электрический мотор работает бесшумно.

В салоне нет привычных кнопок. Все опции переключаются с большого дисплея на консоли. В том числе – ездовые режимы, климат-контроль, системы безопасности.

Бортовой компьютер легко находит общий язык со смартфоном. С мобильника можно контролировать зарядку или дистанционно включить отопление, чтобы прогреть салон перед поездкой. Красота! Но неужели такое количество электроники не дает сбоев?

– Нет, – уверяет владелец. – Машина недавно «разменяла» 100 тысяч километров, а по электронике вопросов никаких не возникало. Здесь Tesla практически образец!

– Даже зимой?

– Зиму отъездил вообще без проблем. Расход электричества конечно, больше, поскольку работает обогрев салона. По моим подсчетам, с «печкой» за час езды теряешь примерно десять километров хода.

– И батареи зимой не подсаживаются?

– Нет, сама по себе зарядка почти не падает. Но по-хорошему при простое электрокар должен быть подключен к розетке. Тогда он будет сам себя обслуживать – поддерживать оптимальный заряд, прогревать батареи. У меня частный дом, поэтому проблем нет. В многоквартирный домах это, конечно, не так удобно. Мои знакомые в Минске пытались установить во дворе многоэтажки зарядную станцию за свой счет, но отказались от идеи – слишком много согласований...



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Зарядные станции, а точнее, их недостаток – основная проблема владельцев электромобилей в Беларуси. Причем не столько в городах, сколько на трассах.

– В идеале станции быстрой зарядки (там, где батареи можно заполнить хотя бы за час) должны быть расположены по основным трассам через 70 – 80 километров, – говорит Юрий. – В Европе во многих странах так и есть. Владельцы электрокаров там могут добраться, куда пожелают.

В Беларуси быстрых зарядных станций немного. Например, между Брестом и Минском пока одна такая зарядка – близ Барановичей. Для владельца Tesla это не проблема. А вот машины с менее емкими батареями – вроде Smart Electric Drive – просто станут в пути.



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Впрочем, некоторые направления в Беларуси пока не по зубам даже Tesla. Например, по трассе Кобрин – Гомель ЭЗС вообще нет. Владельцы электромобилей надеются, что ситуация изменится. «Белоруснефть» – государственный оператор сети ЭЗС – в ближайшие годы обещает серьезно нарастить количество таких станций. Главное, чтобы их расположение было логичным и позволяло электрокарам свободно передвигаться по стране. Тогда и спрос на такие машины вырастет многократно.



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