Переезд на ул. Скрипникова открыт, ремонт завершён, можно ехать

Движение через железнодорожный переезд по ул. Скрипникова, который ремонтировали несколько дней, открыли сегодня, 11 ноября 2018 года около 11 утра.



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Ещё висят временные дорожные знаки, но их уже снимают.



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Напомним, на очереди - переезд на ул. Пушкинской, о сроках его ремонта будет сообщено дополнительно, следите за новостями.