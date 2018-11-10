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Переезд на ул. Скрипникова открыт, ремонт завершён, можно ехать
11.11.2018 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Движение через железнодорожный переезд по ул. Скрипникова, который ремонтировали несколько дней, открыли сегодня, 11 ноября 2018 года около 11 утра.
Ещё висят временные дорожные знаки, но их уже снимают.
Напомним, на очереди - переезд на ул. Пушкинской, о сроках его ремонта будет сообщено дополнительно, следите за новостями.
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Движение через железнодорожный переезд по ул. Скрипникова, который ремонтировали несколько дней, открыли сегодня, 11 ноября 2018 года около 11 утра. Ещё висят...
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