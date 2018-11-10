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Переезд на ул. Скрипникова открыт, ремонт завершён, можно ехать

11.11.2018 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Движение через железнодорожный переезд по ул. Скрипникова, который ремонтировали несколько дней, открыли сегодня, 11 ноября 2018 года около 11 утра.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60511.php

Переезд на ул. Скрипникова открыт, ремонт завершён, можно ехать

Ещё висят временные дорожные знаки, но их уже снимают.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60511.php

Переезд на ул. Скрипникова открыт, ремонт завершён, можно ехать

Напомним, на очереди - переезд на ул. Пушкинской, о сроках его ремонта будет сообщено дополнительно, следите за новостями.

 
Теги: Новости
 
 
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Движение через железнодорожный переезд по ул. Скрипникова, который ремонтировали несколько дней, открыли сегодня, 11 ноября 2018 года около 11 утра. Ещё висят...
 
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